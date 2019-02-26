美中在全球最大手机展览会上展开政治博弈

随着全球手机行业最大的“巴塞罗那国际移动通讯展览会”星期一开幕，近期备受争议的中国华为公司就其未来5G网络建设中的作用，与美国展开地缘政治博弈。
美联社报道，全球最大网络设备商华为在这个为期四天、预计吸引10万参观者的展览会上摆出超大型阵容。不过，美中就华为公司是否构成安全威胁的纠纷，为华为蒙上了阴影。
美国派遣了一个庞大代表团力图说服各国政府官员及电信业主管们，应当考虑国家安全而避免华为的设备。特朗普政府担忧，中国政府可以利用华为的设备窥视全球网络，从事间谍活动。华为否认称，目前还没有一个得到确认的网络安全受到侵害的事例。
华为在展览会上展开反击活动，包括推出最新的5G折叠手机，派出其主管在主题讨论会上发言，向媒体进行简介等。
报道表示，美国官员在闭门讨论中建议使用瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚，不过，电信公司喜欢华为设备质量好而且便宜，因为这可以降低顾客使用5G的成本。
特朗普总统上周四发推文说，美国需要通过竞争而不是通过封锁技术来取得移动通讯的领先地位。推文尽管没有提及华为，但似乎软化了之前要西方国家以安全为由阻止华为参与移动网络建设的立场。
报道表示，华为轮值董事长郭平在巴塞罗那移动世界大会星期一开幕前表示，特朗普的表态“既清晰又正确”。他重申华为的一贯说辞，称不会允许自己的设备留有“后门”搜集情报。
美国的一些欧盟盟国目前仍在辩论是否在5G网络建设中排除华为。目前华为在美国、澳大利亚等国5G建设中已经被严格限制。但在英国，有报道表示，有英国官员相信华为所构成的任何安全风险都是可控的。
不过，英国情报机构“政府通信总部”(GCHQ)主任弗莱明（Jeremy Fleming）星期一警告说，西方国家必须清楚中国公司所构成的挑战，中国在科技全球化时代所构成的战略挑战远远大于某一个通讯设备公司所构成的威胁。弗莱明在新加坡的一个国际网络安全会议上表示，英国过去两年来遭受了1100起网络攻击，其中一半是中国和俄罗斯政府背后操纵的。（美国之音）
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