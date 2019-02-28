特金会晤 双方表示进展良好

美国总统特朗普2月27日(星期三)在越南首都河内与朝鲜领导人金正恩举行双方的第二次会晤。白宫新闻发言人办公室河内时间当晚发布新闻稿，简报了两位领导人在河内索菲特传奇大都会酒店举行一对一对谈后与媒体的谈话。
在特朗普问候媒体后，金正恩通过翻译说，双方进行了大约30分钟的“很有兴趣的对话”，特朗普则表示同意对话进行得很好。金正恩表示，他确信双方今天进行的成功和良好的会晤得益于特朗普总统团队的勇敢政治决定。
金正恩接着说，在自双方上次会晤以来的261天里，有一些误解，有全世界密切观察的人士误判形势。但有一些仍来自非常过去的年代的敌对，来自外部的。但是，双方能够克服所有的障碍，今天来到河内。
金正恩表示，过去261天内许多艰辛的努力是必要的，也需要很多耐心。但是今天双方坐在一起，这给了双方一个希望，就是随着时间双方将会成功，而他会尽力使之成功。
特朗普总统则表示，他认为双方的首次峰会很成功，而有些人希望进展更快些。特朗普希望第二次会谈比第一次更成功。特朗普表示双方取得了许多进展，而最大的进展则是两国关系目前良好。
特朗普对金正恩重申，他认为朝鲜有巨大的经济潜力，不可置信，是无限的。朝鲜将有一个非常了不起的未来。他期待看到这能发生和帮助促成。
特朗普表示，双方在共进晚餐后，星期四将有重要的会晤。两位领导人在周四的记者会上会再向媒体介绍情况。
在晚宴结束后，特朗普总统的车队在河内时间晚8点57分启程返回下榻酒店。
特朗普和金正恩在一对一对话前，曾在一排两国国旗前微笑握手合影。特朗普总统告诉媒体，他认为双方会谈会“很成功”，建立很好的关系，双方都期待这次会晤。在被问道他在无核化议题上让步时，特朗普简明答道“没有”。对于是否可能宣布正式结束朝鲜战争，特朗普回应“将会看看”。
美国智库外交关系委员会美国朝鲜半岛政策项目主任斯考特·施奈德星期三对美国之音韩语组表示，两位领导人力图为这次会晤定下一个好调，在发展个人关系上看来取得进展。金正恩比第一次会晤看来不那么尴尬，对特朗普强调朝鲜的经济潜力感到有些开心。两位领导人看来意识到，他们必须要达成一些成果，才会让外界认为这次会晤是成功的。
小布什总统的国家安全委员会东亚事务前资深主任丹尼斯·威尔德评论说，特朗普的发言说得很恰当得体，向金正恩传递信息，如果他愿意去核，朝鲜可以获得像越南那样的经济实惠。这是一个很强烈的信息，应当会引起GDP只名列第118位的朝鲜的这位领导人的共鸣。
在中国方面，中国外交部长王毅星期三积极评价特朗普总统与金正恩的会谈，表示期待此次会晤有助于推动实现半岛无核化和建立半岛和平机制。
王毅27日在浙江乌镇举行中印俄三国外长会晤后表示，中国赞赏朝美两国领导人身体力行，为推动政治解决朝鲜半岛核问题不懈努力。
王毅说，期待会谈不仅能够巩固得来不易的宝贵局面，还能够沿着双轨并进思路，在实现半岛无核化和建立半岛和平机制方面都向前迈出重要一步。中方将继续做半岛和平稳定的守护者，对话和谈的推动者，长治久安的贡献者。
平壤是北京的长期盟友。此次金正恩乘专列取道中国前往越南。上个月，这位朝鲜领导人曾乘专列到北京第四次面见中国领导人习近平，据信讨论了国际社会尤为关注的朝核问题和东北亚局势等问题。
在美朝两国领导人举行美朝第二次峰会前，特朗普总统表示，如果朝鲜去除核武器，将有“极好”的潜力。美国试图打破朝鲜去核努力上的僵局。
尽管在朝鲜去核问题上没有取得多少进展，但特朗普总统看来希望利用与金正恩的个人关系以及巨大的经济利益，推动朝鲜去核。
特朗普发推表示，“越南是地球上少数蓬勃发展的地方。朝鲜将可以是同样的，而且很快，如果朝鲜去核”。“对我的朋友金正恩来说，潜力是极好的，很好的机会，历史上几乎没有过。我们很快就会知晓-非常有意思！”特朗普随后还表示，非常期待与金正恩的会晤，并指金正恩“他希望做出伟大的事情”。
特朗普总统星期三在河内对越南国家主席阮富仲进行礼节性拜访后，赞扬越南是一个“蓬勃发展”的国家，并感谢越南作为美朝第二次峰会的东道主以及与美国公司签署商业协议。
美国和越南在20世纪50年代到70年代陷入一场为期20年的战争，双方的伤亡和损失都非常惨重。
1995年，克林顿政府与加入了东盟的越南正式建交，并成为访问越南的第一位美国总统。奥巴马总统2016年访问越南时宣布全面解除武器禁运，美国开始和越南军事合作。此后，美越两军交往密切，包括举行联合军事演习。（美国之音）
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