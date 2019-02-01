    • 2019年2月1日

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    3月1日大限不延长 特朗普：见了习近平一切好谈

    星期五, 二月 01, 2019 ,

    美国总统特朗普今天赞扬两天的美中贸易会谈有“巨大进展”，认为没必要将31日谈判大限延长，还说很快会与中国国家主席习近平见面，届时一切分歧将化为共识。

    路透社报导，特朗普今天在白宫会晤中国国务院副总理刘鹤期间表示，他乐观认为全球两大经济体有望达成“历来最大协议”。

    目前双方尚未宣布“特习会”具体计划，但美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）和财政部长梅努钦（Steven Mnuchin2月初将率领美方谈判代表团前往北京。特朗普表示，在那之后，他和习近平将举行会谈，以达成最终协议。

    美中官员今天在华府举行第2天贸易会谈。特朗普说：“我认为我们已取得巨大进展。这不代表会有协议，但我会说当中有极佳关系和温暖感受。”

    莱特海泽表示，要达成协议还有很多工作要做，但会谈已有“重大进展”，会中重点议题包括保护美国智慧财产权、强制技术转移、农业等方面结构性改革及执法问题。

    莱特海泽还说：“现阶段，我不可能去预测是否成功，但我们现在的处境是，只要事情能够解决，就可能发生。”

    特朗普表示，他认为不需将31日谈判大限延长。届时双方若未达成协议，美国将上调中国商品的进口关税。

    特朗普说：“我们必须将有共识的地方付诸白纸黑字，我们在某些方面仍有歧见，但我认为我们会达成协议。我认为，习主席和我见面后，一切都将达成共识。”

    法新社报导，刘鹤在今天与特朗普的会谈上表示，中国同意每日向美国加买500万吨大豆。特朗普告诉刘鹤：“这会让我们农民非常开心。”不过白宫后来澄清，这并非指每日购买量，目前还没设定时间范围。（中央社）

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