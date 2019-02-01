委内瑞拉史上最严重危机 军队将决定谁领导国家





委内瑞拉正陷入整个国家史上最严重的政治和经济危机，所有人的目光都投向决定政权的主要力量－军队，军队将决定未来是由谁来领导这个国家。





全世界都在静观委内瑞拉军方的动向，是将继续效忠总统马杜洛（ Nicolas Maduro ）的政府，还是改变立场，支援反对派领导人和自封的临时总统瓜伊多（ Juan Guaido ）。





马杜洛说，他是委内瑞拉唯一的合法总统，并在美国总统川普宣布承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统后，与美国断交。





尽管委内瑞拉国防部长罗培兹（ Vladimir Lopez ）向马杜洛输诚，批评瓜伊多向军方提出“换边站”的要求，但是马杜洛政权的未来，仍然处于不确定状态。





罗培兹在推特上说：“这个国家的士兵不接受自封和不合法的总统。”





委内瑞拉的军队见证了 1989 、 1992 、 2002 三次政变，目前马杜洛政府约有 1/3 的官员都出身军旅。罗培兹在 2002 年政变失败时为陆军上校，当时他即效忠已故委内瑞拉强人查维斯（ Hugo Chavez ）政府， 2014 年被马杜洛任命为国防部长。





如同罗培兹这样的军官，他们的忠诚决定了谁将领导国家。问题在于，军方换边站的动力会是什么。





查维斯在 1999 年颁布的宪法，赋予军方保家卫国的权力，并确保军队可以发挥政治作用，但是这个作用，今天已超越了传统的国防和安全领域。





委内瑞拉目前恶性通货膨胀、民生物资短缺，军官们负责配给石油、米、咖啡、卫生纸和尿布等基本生活品，扮演着社会重要角色，抗议或抢劫粮食后被捕的公民，也往往由军事法庭审判，虽然这一措施已遭到捍卫人权的非政府组织谴责。





加拉加斯西蒙波利瓦大学安全专家、政治教授卡斯提优（ Hernan Castillo ）说，军人已融入委内瑞拉人民的日常生活，马杜洛更进一步加强了军方与政治之间的关系，“马杜洛失去政治和民间社会支持后，只能诉诸武装部队以继续掌权。”





不过，就算军方领导阶层与马杜洛关系密切，低阶士兵的情况就大不相同，因为他们和所有民众一样，都得面对委内瑞拉的高通膨和饥荒，不满情绪也越来越严重。





本周的示威活动中，越来越多士兵支持示威人士，而不是镇压他们；在过去几个月里，已有 100 多名武装部队成员被捕，罪名是叛国、叛乱、掠夺或擅自逃离部队。





去年，有 3 名被控策划政变的军官，逃往哥伦比亚寻求避难。





据估计，约 1 万 6900 名士兵因“忠诚”而晋升军阶。到目前为止，委内瑞拉武装部队还站在马杜洛这一边，但军队内部的不确定性越来越大。（中央社）

Twitter

sgnypost





