瓜伊多：委内瑞拉改朝换代有利外国债权方

自行宣誓就任临时总统的委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（ Juan Guaido ）今天受访时表示，委国改朝换代对中俄两个主要外国债权方有利。





路透社报导，瓜伊多表示，他已向总统马杜洛的这两个盟邦释出讯息。马杜洛指控瓜伊多发动政变，企图推翻他的社会主义政府。美国与其他几国如今承认瓜伊多是委内瑞拉合法的领导人。





瓜伊多说：“委国情势稳定与改朝换代，最合中俄心意。”他还说：“马杜洛没保护委内瑞拉，也没保护任何人的投资，对这些国家而言，他不是张好牌。”





瓜伊多在卡拉卡斯的住家发表上述言论，马杜洛的特别行动部队（ FAES ）人员今天稍早登门造访，要求见他的妻子法比亚娜（ Fabiana ），成了马杜洛加强施压反对派的征兆。





委国最高法院 29 日批准启动对瓜伊多进行初步调查，并祭出旅行禁令和冻结资产，瓜伊多受访时说，他对可能被捕“无所畏惧”。





瓜伊多说，委国政府会对债权方和债券持有方“负起责任”。瓜伊多尚未大权在握，尽管反对派一再呼吁军方倒戈，委国军方迄今仍效忠马杜洛。





瓜伊多说，他正在评估如何掌控委内瑞拉国营石油公司（ PDVSA ）美国子公司西特哥石油公司（ Citgo ）这项委国最大的境外资产，川普政府则企图将这家公司作为推翻马杜洛的筹码。





美国政府和瓜伊多正试图为西特哥石油公司任命新的董事会成员。





瓜伊多说，在新政府治理下， PDVSA 仍属国营公司，还说要把遭受重创的石油业恢复生产列为优先要务。





他说：“我们在这里，是为了让经济、社会和政治保持确定性。”（中央社）

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