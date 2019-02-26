俄退役少将:40枚“锆石”导弹可摧毁美军“大脑”

俄媒称，俄罗斯退役海军少将、俄罗斯英雄、技术科学副博士弗谢沃洛德·赫梅罗夫表示，俄海军舰艇可同时向美军各指挥中枢发射40枚“锆石”导弹，并确保将其摧毁。
俄罗斯卫星网2月21日报道称，普京20日向俄联邦会议发表国情咨文时表示，正在建造的“锆石”海基高超音速巡航导弹速度为9马赫，射程超过1000公里，该导弹将装备在未来的（以及在建的）水面舰艇和潜艇上。
赫梅罗夫表示，美国在罗马尼亚部署了MK41发射系统，类似系统也正在波兰部署。他表示，这些系统由位于北美的指挥中枢控制，可用于发射“战斧”巡航导弹。赫梅罗夫认为，美国的意图是，这些指挥中心与俄罗斯相距遥远，若俄军进行反击，这些地方不会遭到俄远程武器袭击。
赫梅罗夫指出：“携带‘锆石’导弹的俄水面舰艇和潜艇在大西洋西部和太平洋东部进行战斗执勤，每个方向部署的数量可以为2至3艘，装备约40枚导弹，这样一来，上述指挥中枢毫无疑问将会被摧毁。”
赫梅罗夫表示：“根据普京在国情咨文中透露的数据，不难进行计算。如果装备‘锆石’的舰艇位于距海岸线500公里远的水域，一旦发射导弹，则最快能够在5分钟内命中纵深不少于500公里的陆上目标。”他解释称，这段时间内敌方虽可发现朝向目标飞行的导弹，但无法拦截它。
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