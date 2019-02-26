俄退役少将:40枚“锆石”导弹可摧毁美军“大脑”

俄媒称，俄罗斯退役海军少将、俄罗斯英雄、技术科学副博士弗谢沃洛德 · 赫梅罗夫表示，俄海军舰艇可同时向美军各指挥中枢发射 40 枚 “ 锆石 ” 导弹，并确保将其摧毁。

俄罗斯卫星网 2 月 21 日报道称，普京 20 日向俄联邦会议发表国情咨文时表示，正在建造的 “ 锆石 ” 海基高超音速巡航导弹速度为 9 马赫，射程超过 1000 公里，该导弹将装备在未来的（以及在建的）水面舰艇和潜艇上。

赫梅罗夫表示，美国在罗马尼亚部署了 MK41 发射系统，类似系统也正在波兰部署。他表示，这些系统由位于北美的指挥中枢控制，可用于发射 “ 战斧 ” 巡航导弹。赫梅罗夫认为，美国的意图是，这些指挥中心与俄罗斯相距遥远，若俄军进行反击，这些地方不会遭到俄远程武器袭击。

赫梅罗夫指出： “ 携带 ‘ 锆石 ’ 导弹的俄水面舰艇和潜艇在大西洋西部和太平洋东部进行战斗执勤，每个方向部署的数量可以为 2 至 3 艘，装备约 40 枚导弹，这样一来，上述指挥中枢毫无疑问将会被摧毁。 ”

赫梅罗夫表示： “ 根据普京在国情咨文中透露的数据，不难进行计算。如果装备 ‘ 锆石 ’ 的舰艇位于距海岸线 500 公里远的水域，一旦发射导弹，则最快能够在 5 分钟内命中纵深不少于 500 公里的陆上目标。 ” 他解释称，这段时间内敌方虽可发现朝向目标飞行的导弹，但无法拦截它。

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