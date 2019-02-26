    • 2019年2月26日

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    俄退役少将:40枚“锆石”导弹可摧毁美军“大脑”

    星期二, 二月 26, 2019 ,

    俄媒称，俄罗斯退役海军少将、俄罗斯英雄、技术科学副博士弗谢沃洛德·赫梅罗夫表示，俄海军舰艇可同时向美军各指挥中枢发射40锆石导弹，并确保将其摧毁。
    　　
    俄罗斯卫星网221日报道称，普京20日向俄联邦会议发表国情咨文时表示，正在建造的锆石海基高超音速巡航导弹速度为9马赫，射程超过1000公里，该导弹将装备在未来的（以及在建的）水面舰艇和潜艇上。
    　　
    赫梅罗夫表示，美国在罗马尼亚部署了MK41发射系统，类似系统也正在波兰部署。他表示，这些系统由位于北美的指挥中枢控制，可用于发射战斧巡航导弹。赫梅罗夫认为，美国的意图是，这些指挥中心与俄罗斯相距遥远，若俄军进行反击，这些地方不会遭到俄远程武器袭击。
    　　
    赫梅罗夫指出：携带锆石导弹的俄水面舰艇和潜艇在大西洋西部和太平洋东部进行战斗执勤，每个方向部署的数量可以为23艘，装备约40枚导弹，这样一来，上述指挥中枢毫无疑问将会被摧毁。
    　　
    赫梅罗夫表示：根据普京在国情咨文中透露的数据，不难进行计算。如果装备锆石的舰艇位于距海岸线500公里远的水域，一旦发射导弹，则最快能够在5分钟内命中纵深不少于500公里的陆上目标。他解释称，这段时间内敌方虽可发现朝向目标飞行的导弹，但无法拦截它。
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