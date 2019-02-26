美朝峰会紧锣密鼓准备中 金正恩抵达越南特朗普还在路上

朝鲜领导人金正恩周二抵达越南，即将与美国总统特朗普进行会晤。双方将尝试在此次峰会上就朝鲜承诺放弃核武计划达成一致。

特朗普将于周二晚间抵达越南首都河内。





白宫发言人桑德斯在空军一号专机上对记者表示，两国领导人将在周三晚间进行简短的一对一会谈；在随后的社交宴会上，两人将各带两名嘉宾以及翻译人员出席。

她表示，周四两位领导人将举行更多会晤。





八个月前他们在新加坡举行了历史性的首次峰会，这是美国在任总统与朝鲜领导人之间的首次会晤。





虽然并没有人真正预期第二次会晤能够就朝鲜放弃核武器达成最终协议，但有希望宣布 1950-1953 年的朝鲜战争正式结束。





不过，美国将期待金正恩随后在无核化问题上采取重大行动。





在新加坡峰会上，金正恩承诺致力于完成朝鲜半岛无核化，但当时达成的协议不够明确，没有产生什么实质性成果。美国民主党参议员和安全官员已经警告特朗普，不要搞来一个对遏制朝鲜核野心没什么作用的协议。





金正恩乘坐专列从朝鲜首都出发，由中国跨境，抵达越南同登车站。





越南官员到车站迎接金正恩。现场铺有红毯、列有仪仗队，朝鲜和越南的国旗在现场飘扬。





金正恩在同登车站下车，换乘一辆梅赛德斯 - 奔驰汽车前往 170 公里之外的河内。

出发前他在车内向街道两旁挥舞越南和朝鲜国旗的年轻人挥手致意。





他的汽车在十几名护卫的簇拥下启动离开。





金正恩和特朗普将分别与越南领导人会谈。





**“ 很棒的峰会 ”**





特朗普告诉记者，他和金正恩将会有 “ 很棒的峰会 ” 。





在周一的推文中，特朗普强调朝鲜若放弃核武的好处。 “ 在完全无核化下，朝鲜将迅速成为经济强国 ... 金正恩委员长将做出明智的决定！ ” 特朗普表示。





不过特朗普在周日晚间的讲话中，似乎淡化了河内峰会取得重大突破的希望，表示只要朝鲜能够继续暂停武器试验，他就能感到满意。





“ 我不着急。我不想催任何人， ” 特朗普说。 “ 我只是不希望有 ( 武器 ) 试验。只要没有试验，我们就很高兴。 ”





朝鲜上次核试验在 2017 年 9 月，并于 2017 年 11 月进行了洲际弹道导弹试验。





韩国青瓦台的一位发言人在首尔对记者表示，美国和朝鲜可能在越南峰会上同意正式结束 1950-1953 年的朝鲜战争。这场战争以停战协定而不是以和平协定结束。朝鲜一直寻求签署和平协定。





虽然距离签署和平协定可能仍很远，但双方讨论过发表政治宣言宣告战争结束的可能性。





“ 有这种可能， ” 青瓦台发言人金宜谦在首尔的记者会上表示。 ( 路透社 )

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