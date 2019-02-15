剑桥泄用户隐私风波案未了:脸书或被罚数十亿美元

美国联邦贸易委员会（ FTC ）与 Facebook （脸书）正就剑桥分析事件的用户隐私数据泄露进行和解罚金的谈判，罚款额可能达到破纪录的数十亿美元。

据华盛顿邮报 2 月 14 日报道，两位了解这起调查的人士透露，双方还没有就最终的罚款额达成共识。一位人士称， Facebook 对 FTC 的要求表现出了担忧。如果谈判破裂， FTC 可能会将此次调查诉诸法庭解决，这就可能引起惨烈的诉讼战。

Facebook 确认了公司正与 FTC 进行商讨，但拒绝做出更多评论。 FTC 拒绝置评。

华盛顿邮报报道称， FTC 从未向一家科技公司判处过如此巨额的罚款，数十亿美元的罚款可能是基于 Facebook 的一系列隐私问题之后，个人信息安全遭受风险的美国用户数进行估算。立法者指责 Facebook 对用户数据处理不当，同时也没能打击其他的数字弊病，包括网络仇恨言论的兴起等。

民主党参议院 Richard Blumenthal （康涅狄格州）说： “Facebook 面临着一个清算的时刻，唯一能通过它的方法就是接受 FTC 的严厉处罚和其他制裁措施，这样才能阻止这类侵犯隐私权的行为。 ”

对 FTC 而言，对 Facebook 进行一次严厉的处罚，可能预示了一个对硅谷公司常年以来的隐私问题进行严格监管的新时代。截至目前， FTC 类似的最大一笔罚款是 2012 年对谷歌判罚的 2250 万美元，当时 FTC 确定谷歌追踪了苹果 Safari 网络浏览器的用户行为。

FTC2018 年 3 月对 Facebook 开展了调查。当时 Facebook 被卷入的剑桥分析事件曝光， 8700 万用户数据被政治咨询公司剑桥分析不当利用，在 2016 年美国大选期间向用户发送定向广告，宣传现任美国总统特朗普。 FTC 的调查重点关注 Facebook 的行为： Facebook 数月以来连续曝光的一系列隐私问题中，是否违反了 2011 年公司与 FTC 达成的改善隐私权相关做法的和解协议。 Facebook 始终坚称没有违反协议。





上述协议中， FTC 规定 Facebook 必须更加透明，在将用户数据分享给第三方时必须用更清晰的方式通知用户。命令还禁止 Facebook 在隐私实践上欺骗用户，并要求对 Facebook 使用用户数据的方法进行定期检查。在 FTC 的规定下，监管机构可以通过公司违反该协议的次数对 Facebook 进行巨额罚款。

两位知情人士称， Facebook 可以通过支付罚款并在其业务上做出改变，与 FTC 达成和解。和解必须被法官批准。同时 FTC 的判罚可能会包括一道新命令，要求 Facebook 必须接受更严格的监管，保证其遵守和解协议。

或者， Facebook 可以选择反对 FTC 的调查结果和判罚。如果最终转为诉讼战，此举将会对 Facebook 和 FTC 都造成更大麻烦，双方的最高管理者都将站在证人席上，接受高调的司法审查。

据科技网站

The Verge

报道，

FTC

原本可以向

Facebook

处以比当年谷歌的

2250

万美元多一些的罚款，但多个隐私权和民权倡议组织称几千万美元的罚款不会有什么效果，要求向这家社交媒体巨头判处更多罚款，令其改变自己的行为。反垄断组织

Open Market Institute

、非裔美国人民权组织

Color of Change

等机构更是向

FTC

上书，要求向

Facebook

判处至少

20

亿美元的罚款。

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