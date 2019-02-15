剑桥泄用户隐私风波案未了:脸书或被罚数十亿美元

美国联邦贸易委员会（FTC）与Facebook（脸书）正就剑桥分析事件的用户隐私数据泄露进行和解罚金的谈判，罚款额可能达到破纪录的数十亿美元。
据华盛顿邮报2月14日报道，两位了解这起调查的人士透露，双方还没有就最终的罚款额达成共识。一位人士称，Facebook对FTC的要求表现出了担忧。如果谈判破裂，FTC可能会将此次调查诉诸法庭解决，这就可能引起惨烈的诉讼战。
Facebook确认了公司正与FTC进行商讨，但拒绝做出更多评论。FTC拒绝置评。
华盛顿邮报报道称，FTC从未向一家科技公司判处过如此巨额的罚款，数十亿美元的罚款可能是基于Facebook的一系列隐私问题之后，个人信息安全遭受风险的美国用户数进行估算。立法者指责Facebook对用户数据处理不当，同时也没能打击其他的数字弊病，包括网络仇恨言论的兴起等。
民主党参议院Richard Blumenthal（康涅狄格州）说：“Facebook面临着一个清算的时刻，唯一能通过它的方法就是接受FTC的严厉处罚和其他制裁措施，这样才能阻止这类侵犯隐私权的行为。”
对FTC而言，对Facebook进行一次严厉的处罚，可能预示了一个对硅谷公司常年以来的隐私问题进行严格监管的新时代。截至目前，FTC类似的最大一笔罚款是2012年对谷歌判罚的2250万美元，当时FTC确定谷歌追踪了苹果Safari网络浏览器的用户行为。
FTC2018年3月对Facebook开展了调查。当时Facebook被卷入的剑桥分析事件曝光，8700万用户数据被政治咨询公司剑桥分析不当利用，在2016年美国大选期间向用户发送定向广告，宣传现任美国总统特朗普。FTC的调查重点关注Facebook的行为：Facebook数月以来连续曝光的一系列隐私问题中，是否违反了2011年公司与FTC达成的改善隐私权相关做法的和解协议。Facebook始终坚称没有违反协议。
上述协议中，FTC规定Facebook必须更加透明，在将用户数据分享给第三方时必须用更清晰的方式通知用户。命令还禁止Facebook在隐私实践上欺骗用户，并要求对Facebook使用用户数据的方法进行定期检查。在FTC的规定下，监管机构可以通过公司违反该协议的次数对Facebook进行巨额罚款。
两位知情人士称，Facebook可以通过支付罚款并在其业务上做出改变，与FTC达成和解。和解必须被法官批准。同时FTC的判罚可能会包括一道新命令，要求Facebook必须接受更严格的监管，保证其遵守和解协议。
或者，Facebook可以选择反对FTC的调查结果和判罚。如果最终转为诉讼战，此举将会对Facebook和FTC都造成更大麻烦，双方的最高管理者都将站在证人席上，接受高调的司法审查。
据科技网站The Verge报道，FTC原本可以向Facebook处以比当年谷歌的2250万美元多一些的罚款，但多个隐私权和民权倡议组织称几千万美元的罚款不会有什么效果，要求向这家社交媒体巨头判处更多罚款，令其改变自己的行为。反垄断组织Open Market Institute、非裔美国人民权组织Color of Change等机构更是向FTC上书，要求向Facebook判处至少20亿美元的罚款。
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