“我们不是香蕉共和国” 印度在4个战场硬杠美国

不管是进口伊朗原油，还是采购俄罗斯军备，作为世界第六大经济体的印度，近来似乎展现出与美国 “ 硬杠 ” 的形象，持续与后者的制裁对象打交道。如今，美国制裁委内瑞拉石油的当口，印度又在大幅进口该国原油。

加上印度此前在国际贸易中多次排除使用美元，印度的这一系列做法被俄媒列为印度与美国对着干的四种表现。印度学者解释说，印度这样做，是要向美国表明，即使面临来自超级大国的压力，印度也将首先照顾自己的利益， “ 我们不像一些香蕉共和国那样可以任由别人摆布 ” 。





委内瑞拉石油

今日俄罗斯（ RT ） 19 日说，印度似乎正在挑战美国不懈追求的每一个外交政策目标，坚持与美国试图孤立的国家达成协议。俄罗斯、伊朗与委内瑞拉三国一直都是美国激烈言辞与制裁的首要目标，但印度拒绝背弃这些国家。

美国持续介入委内瑞拉政局，一心想让该国发生政权更迭。美国经济制裁下，这个主要依赖石油收入的国家受到了沉重打击，因为对美石油出口已经被切断。

而在这一背景下，印度就在与美国对着干。 RT 称，印度正在填补这一空缺，今年 2 月上半月，印度成为委内瑞拉原油的全球最大买家，其进口量激增了 66% 。

上周，美国国家安全顾问博尔顿曾在推特上向仍在从马杜罗政府购买原油的国家发出威胁，他虽未明确提到某个国家，但颇具深意的是，这条推文包含了一篇有关委内石油部长访印的文章链接。





俄罗斯武器

除了委内瑞拉石油外，印度还不顾美国制裁压力从俄罗斯购买武器，如 S-400 防空导弹。这份价值 54 亿美元军购协议签署前的准备阶段，印度当局曾一次次表态拒绝放弃。

如今协议已经敲定，根据美国《以制裁法反击美国敌人法案》（ CAATSA ），印度已经成为潜在制裁目标。根据该法案，任何同俄罗斯、伊朗和朝鲜展开重要交易的国家将受到美国方面的制裁。

RT 说，有报道称如果印度购买美国的 F-16 战机，其将获得美国的制裁豁免；不过，印度一直在关注俄罗斯的米格战机。此外，印度还将为其舰队配备 4 艘俄罗斯护卫舰。

伊朗石油

去年 11 月，美国针对伊朗原油实施制裁，多个伊朗原油进口国获得短期制裁豁免，其中就包括印度。

为期 6 个月的豁免将于 5 月份到期。据 RT 报道，华盛顿已经明确表示，这一期限不会延长。而伊朗负责经济外交的副外长表示，他希望印度继续进口。他还向印度企业提供了获得一处伊朗油气田开发权的机会，并暗示会以更优惠的条件让交易更加顺利。印度对此持开放态度。

抛弃美元

RT 称，新德里不仅与美国的对手开展交易，而且还是在不涉及美元的情况下做的。

由于美国对俄制裁，印度购买俄 S-400 以卢布支付；美国对伊朗制裁，印度则以卢比购买伊朗原油。去年 12 月，印度还与阿联酋签署了一项货币互换协议，在不使用第三种货币的情况下促进双方贸易与投资。

RT 称，印度是全球第 6 大经济体，若以购买力平价计算，其已经是第 3 大经济体。如果其继续转向其他货币，可能会大大削弱美元在全球贸易中的作用。

“ 我们可不是香蕉共和国 ”

印度国家政策研究中心教授巴拉特 · 卡纳德（ Bharat Karnad ）认为，确保负担得起的石油储备对印度非常重要，尤其是 2019 年还是印度的选举年。

他称，原油来源多元化，将允许印度有更大外交自由与沙特和海湾石油供应国打交道。

印度金达尔国际关系学院教授兼院长乔利亚（ Sreeram Chaulia ）认为，不管是进口委内瑞拉与伊朗原油或是购买俄武器，这不仅仅是为了最具成本效益的能源与硬件，同样重要的是，这是要向美国表明，即使面临来自超级大国的压力，印度也将首先照顾自己的利益。





乔利亚告诉 RT ，美国制裁的威胁 “ 不是世界末日 ” ， “ 我们能挺过去 ” 。

“ 我们希望我们的美国伙伴明白，我们有自己的利益与意愿，我们不像一些香蕉共和国那样可以任由别人摆布 …… 我认为莫迪总理与我们的政府正在做的是，我们将把印度置于首位。 ” 他说。

值得注意的，就在莫迪政府持续逆 “ 美国意愿 ” 行事之际，美印两国贸易冲突似乎正在悄然升级。美媒称，美国打算取消印度的 “ 零关税 ” 待遇，波及印度 56 亿美元对美出口商品。

特朗普政府的一位匿名人士本周称，美国贸易代表正在对印度作为

“

普遍优惠待遇

”

（

GSP

）的受益国地位进行重新评估，并可能在近几周内宣布结果。

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