美国有舆论担心贸易战将无果而终 质疑中国是否会结构性改革

贸易战至今，美国有舆论开始对美国是否能真正获胜、中国是否能真的进行结构性改革产生了新的质疑。
针对两国反反复复地谈了再谈，《华盛顿观察报》(Washington Examiner)的评论员邓恩说，再谈中国也不会改。她说，仅仅给双方多点时间谈判并不会带来实质性的不同结果。特朗普总统的团队反复明确表示，中国必须改变整个经济模式，但这是不可能的，这会摧毁中共赖以生存的现行政治体制，这是习近平绝对不会让步的。
美国中国问题专家、评论员章家敦星期天在新闻报道和评论网站《每日野兽》上说，最新一轮北京回合中，两国在 “结构性”改革的问题上几乎没有任何进展，而且不幸的是以后也不会有，除非特朗普总统宣布退出谈判。
章家敦说，习近平是不会真的跟美国谈这个问题的。这主要是中国的政治现状所决定的。从很多方面来说，特朗普总统是赢不了的，拿不到他所说的“真正的协议”。
他说，华盛顿的贸易专家托纳尔森（Alan Tonelson）本星期指出，美国现在应该意识到了，跟中国实在是没有什么可谈的。
美国《外交家》杂志星期天的一篇评论说，在谈判进程中，长期、实质性的结构改革问题正在慢慢地从“裂缝中流失”。
该杂志的编辑潘达说，我们现在不能指望着核心问题上会有真正的解决方案，北京的那些政策将会继续。他预计，由于美国加税代价很大，习近平和特朗普会为目前的僵局找到出路。如果有所谓的“双赢”结局的话，习近平会答应削减贸易逆差，让特朗普总统有个台阶下，让他的支持者看来他赢了，但中国的长期核心政策依旧如故。
中国国家主席习近平上星期在会晤美国贸易代表团时第一次提出，中国愿意“合作”，但“合作是有原则的”。他没有说明这个“原则”是什么。
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