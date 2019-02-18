美国有舆论担心贸易战将无果而终 质疑中国是否会结构性改革

贸易战至今，美国有舆论开始对美国是否能真正获胜、中国是否能真的进行结构性改革产生了新的质疑。





针对两国反反复复地谈了再谈，《华盛顿观察报》 (Washington Examiner) 的评论员邓恩说，再谈中国也不会改。她说，仅仅给双方多点时间谈判并不会带来实质性的不同结果。特朗普总统的团队反复明确表示，中国必须改变整个经济模式，但这是不可能的，这会摧毁中共赖以生存的现行政治体制，这是习近平绝对不会让步的。





美国中国问题专家、评论员章家敦星期天在新闻报道和评论网站《每日野兽》上说，最新一轮北京回合中，两国在 “ 结构性 ” 改革的问题上几乎没有任何进展，而且不幸的是以后也不会有，除非特朗普总统宣布退出谈判。





章家敦说，习近平是不会真的跟美国谈这个问题的。这主要是中国的政治现状所决定的。从很多方面来说，特朗普总统是赢不了的，拿不到他所说的 “ 真正的协议 ” 。





他说，华盛顿的贸易专家托纳尔森（ Alan Tonelson ）本星期指出，美国现在应该意识到了，跟中国实在是没有什么可谈的。





美国《外交家》杂志星期天的一篇评论说，在谈判进程中，长期、实质性的结构改革问题正在慢慢地从 “ 裂缝中流失 ” 。





该杂志的编辑潘达说，我们现在不能指望着核心问题上会有真正的解决方案，北京的那些政策将会继续。他预计，由于美国加税代价很大，习近平和特朗普会为目前的僵局找到出路。如果有所谓的 “ 双赢 ” 结局的话，习近平会答应削减贸易逆差，让特朗普总统有个台阶下，让他的支持者看来他赢了，但中国的长期核心政策依旧如故。





中国国家主席习近平上星期在会晤美国贸易代表团时第一次提出，中国愿意 “ 合作 ” ，但 “ 合作是有原则的 ” 。他没有说明这个 “ 原则 ” 是什么。





中国官方媒体中央电视台星期天播出了中国人民大学重阳金融研究院高级研究员、前伦敦商业与经济署署长罗思义（

John Ross

）的一篇评论。罗思义说，打到今天，称贸易战有益的分析被证明是错的，认为将双输的看法是正确的。他说，美国正在认识到这一点。（美国之音）

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