明日5G谁之天下？美国国会关注中国5G发展

美国联邦参议院商业、科技与运输委员会周三就美国 5G 技术发展与科技创新举行听证会。出席听证会的两名证人表示中国有意在 5G 领域占据主导地位。





美国智能协会总裁兼首席执行官夏伦巴特在这场参议院听证会上说，美国正在推进发展 5G 技术，他说中国的一些人士也表明希望在高新技术领域占据主导位置。





他说： “5G 连接令人非常激动。尽管全美各地有很多事例表明公共和私营组织正在这一领域努力，但我们必须意识到全球对 5G 的关注都在上升，我很高兴参议院这个委员会已经看到了这一点。我去年曾在北京汽车论坛上讲话，中国的人士很清楚地表明他们想要在未来几年内在汽车和科技领域占据主导位置的意图。 ”





美国国会下属的美中经济与安全审查委员会（ USCC ）委员迈克尔韦塞尔（ Michael Wessel ）在听证会上说，中国想要成为全球科技创新的领导者，而 5G 不仅是未来科技的核心，也将成为未来经济与基础设施建设的重要支柱。





韦塞尔说： “5G 将是未来经济与基础设施建设的支柱。诸如物联网、自动驾驶汽车、蜂窝通信和战场通讯等多样的技术都将建构于 5G 技术的基础之上。美国国家情报委员会发布的一份有关 5G 与其影响的报告发现， --- 这是个全球数字，报告发现这一技术到 2035 年可能将带来价值 12.3 万亿美元的全球经济产出，并且支持 2 千 2 百万个就业岗位。 ”





韦塞尔在证词中说，中国想要在 5G 领域占据主导地位，并且已经准备好在发展 5G 的事项上投入至少 4000 亿美元资金。此外他还认为中国正在将其 5G 计划融入其 “ 一带一路 ” 战略。他说，中国正在试图创造一条 “ 数字丝绸之路 ” ，而美国却没有能够与之相比的计划。





此外韦塞尔还提到，美国六大执法与情报机构主管曾经在出席听证时表达了他们的担忧。





他说： “ 我们六大执法与情报机构的领导人已经在作证时表明了他们的担忧，现在正有更多国家也有着这样的担忧。就像美国国家情报安全中心主管所说，一定要记住，中国公司与中国政府的关系不像西方私营企业与政府的关系。中国 2018 年的国家情报法要求中国公司支持、协助并且配合中国的国家情报工作，无论这些公司在哪里运营。 ”





韦塞尔说，出于几个原因，他对中国的做法以及可能对美国造成的影响感到担忧。





他说： “ 首先，和这里的每个人一样，我总是对美国的技术领导地位感到自豪，不想要把它让给其他国家，尤其是不想别的国家通过国家指导的政策和扶持来获取领导地位。第二，我关心的是在 5G 网络技术在研发、部署和服务的过程中所创造的产出和就业。这场竞争不是在一个公平的环境下进行的。第三也是最根本的原因，就是我担心我们国家的安全、经济和关键的基础设施以及传统的安全利益。中国方面盗窃我们的知识产权，籍此增进中国的经济发展和实力，同时使我们损失了数千亿美元，而中国政府为一些盗窃活动提供了便利甚至据称下达了指令。 ”





美国方面曾多次指责中方盗窃知识产权，中方对美方的这一观点一直予以反驳。中国外交部发言人华春莹曾在例行记者会上表示，美方不断指责中方盗窃知识产权，却从来拿不出有力证据。





韦塞尔在此次听证会上说，金融网络、智能城市、发电厂、大坝、化工厂、空中交通以及国防等多个领域都需要网络的支持，并且愈加依赖

5G

技术。他认为，如果中国公司在控制着源代码、更新和服务的情况下提供设备，对美国来说将会出现严重的缺陷。（美国之音）

Twitter

sgnypost





