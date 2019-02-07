专家：特朗普国情咨文软化对华贸易立场

特朗普总统周二在国情咨文演讲中简短提及美中正在达成一项新的贸易协议。观察者认为，他谈论贸易时相对平缓的语气，或意味着其在贸易立场上不再坚持强硬立场。周三，财长姆努钦证实下周将和美国贸易代表莱特希泽前往北京进行新一轮的高层贸易谈判。





姆努钦星期三在白宫对媒体说，目前没有特朗普与习近平峰会的安排。他被问及美中贸易谈判时说： “ 我们正在取得进展，但仍有大量工作要做。 ”





美中首脑去年 12 月 1 日在布宜诺斯艾利斯 20 国集团会议期间会晤时，同意在接下来的 90 天贸易战休兵。特朗普说，如果在截止期限前双方未能达成一个协议，他将会把目前对价值 2 千亿美元进口自中国产品征收的 10% 的关税税率提高到 25% 。





姆努钦说，目前意图是在 3 月 1 日期限时完成谈判。但他说： “ 如果还余下一些谈不拢的问题，特朗普总统希望能和习主席坐下来解决这些问题。如果需要那样，我们会考虑。 ”





特朗普一周前表示，他将会在 2 月下旬与金正恩第二次会面后和习近平见面，敲定协议的最后细节。他上周四在白宫说，美中双方非常有可能达成一个协议。





特朗普说： “ 这个交易要么很大。或者我们会把这个交易稍稍推后。 ”





他还曾说，最终交易一定是由他和习近平在不久的未来会晤，就一些长期存在和比较困难的问题商谈，并达成一致后才能敲定。





特朗普星期二晚间在 80 多分钟的国情咨文演讲中，谈到与中国的贸易谈判和协议。他说： “ 我们正在和中国达成一个新的贸易协议。但是它必须包括真正的、结构性的改变，终止其不公平的贸易行为，减少长期的贸易赤字，保护美国的工作。 ”





特朗普发表国情咨文演讲前夕，美中贸易问题专家和分析人士期待总统在演讲中如何谈及他所说的 “ 史上最大交易 ” 。战略与国际研究中心的贸易问题专家甘思德（ Scott Kennedy ）在推文中问道： “ 他会强调进展或将达成的协议，还是继续施压，并将重点放在华为、网络及其他问题上？ “





特朗普并没有具体提及华为等问题，但提出和中国的贸易协议中 “ 必须包括（中国经济）真正的结构性改变 ” 这样的条件。即便如此，甘思德表示特朗普并没有就美国是要降低要求，还是要求中国在公开承诺之外做更多让步给出明确的讯号？ ”





彼得森国际经济研究所的贸易政策专家雅各布 · 柯克加德（ Jacob Kirkegaard ）说，值得一提的是，特朗普在国情咨文演讲中没有把对中国提出的要求清单过读一遍，没有谈及中国制造 2025 ，也没有具体谈知识产权和强制性技术转让的细节。





柯克加德说： “ 因为这些问题即便在有了协议后，也不可能在短期内解决。在我看来，其中一些问题是中国政府不愿意放在协议里的。 ”





这些中国不愿意拿出来谈的问题，大多是特朗普在国情咨文演讲中所指的中国经济结构性的问题。美国所指的经济结构性问题涉及政府对经济的干预，资源严重向国有企业倾斜，限制外国企业进入中国市场等导致市场扭曲、竞争环境不公平的政策。





双方谈判中，中方时有传出愿意购买大量美国产品的消息。特朗普也在推特和不同场合多次表示谈判进展很好，将会有大交易等。但是，总统指定的美方谈判牵头人莱特希泽曾表示，在结构性改革方面的谈判几乎没有进展。





华尔街日报曾在报道中提及另一个双方分歧严重的问题，即如何对中方实施承诺进行核实。报道说，中国同意世贸组织的规则，却总是公然违反这些规则。





柯克加德说： “ 我认为那种特朗普和习能做成一笔大交易的想法，即美国取消所有关税，以及中国在其根深蒂固的经济政策上做出改变。我不认为会有那样的事。 ”





很难想象在只有半个多月的时间里，双方会在这些问题上有什么重大突破。但这并非必然导致到期限时没有达成协议，进而特朗普决定升高关税税率。





柯克加德说，从国情咨文中可以感觉到，特朗普对于把关税从 10% 升到 25% 这样的强硬路线并没有很大兴趣，因为那样会导致市场做出负面反应。他认为，到 3 月截止期时，双方可能会达成一个保全面子的协议，届时中国同意购买大宗资源和农产品，也可减小贸易赤字。





最近发布的美国贸易数据显示，特朗普的关税对贸易的影响终于显现。因政府部分关闭而推迟发布的去年

11

月的贸易数据显示当月美国在货物和服务方面的国际贸易逆差从

10

月的

557

亿美元缩小到

497

亿美元；当月进口和出口均比前一个月下降，进口降幅大于出口降幅。（美国之音）

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