美股标普500指数下滑 因低迷的零售销售数据盖过贸易希望

国股市标普500指数和道琼工业指周四下滑，纳斯达克指数小幅上涨，因投资者努力权衡低迷的零售销售数据，和中美高级别贸易磋商有望解决两国间贸易争端这两个因素哪一个的影响会更大。
标普500指数缩减稍早跌幅，保持在200日移动均线之上，连续第三日保持在这一关键的技术支撑位上方。
三大股指均受对利率敏感的金融股牵制，因公债收益率受弱于预期的经济数据打压而下跌，拖累金融股的表现。
在3月1日最后期限来临前，全球最大的两国经济体美国和中国的贸易磋商进入更高级别会谈，试图化解两国间的贸易争端。
但美国商务部公布的12月零售销售录得逾九年最大降幅，引发对经济放缓的担忧，削弱了贸易乐观情绪。
“自圣诞节以来，市场一直在攀爬忧虑之墙，” Inverness Counsel首席投资策略师Tim Ghriskey表示，“这种担忧可能会变成现实，而这正是阻碍投资者的原因。”
“我不认为有很多人对此深信不疑。”Ghriskey还表示。
路孚特(Refinitiv)的数据显示，迄今超过四分之三的企业发布了第四季业绩，分析师目前预计第四季企业获利成长16.2%。
但第一季的预期就不那么乐观了。它们显示预计获利同比下降0.3%，这将标志着自盈利衰退2016年结束以来首个季度出现负增长。
道琼工业指数.DJI收跌103.88点，或0.41%，报25,439.39点。标普500指数.SPX收跌7.3点，或0.27%，报2,745.73点；纳斯达克指数.IXIC收涨6.58点，或0.09%，报7,426.96点。
标普500指数的11个主要板块中，有六个收低，必需消费品和金融类股的跌幅最大。
网络设备制造商思科(CSCO.O)股价上涨1.9%，此前该公司公布了好于预期的业绩报告，该公司受益于新业务的增长，并摆脱了中美贸易战的影响。
美国国际集团(AIG)(AIG.N)大跌9.0%，创下四年来最大单日跌幅，此前该公司公布季度亏损。
可口可乐(KO.N)下挫8.4%，对道指的拖累最大，此前该公司发布的全年获利预估远低于华尔街预期。
亚马逊(AMZN.O)下跌1.1%，此前由于当地反对，该公司取消了纽约总部的建设计划。
加拿大鹅(GOOS.TO)对季度业绩和获利预估超出了分析师的预期，但表示劳动力成本上升和扩张投资影响了利润率。该股暴跌12.9%。
纽约证交所涨跌股家数比为1.21:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1.02:1。
有19只标普500指数成份股触及52周新高，一只成份股触及新低。有67只纳斯达克指数成份股触及新高，26只触及新低。
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