美股标普500指数下滑 因低迷的零售销售数据盖过贸易希望

国股市标普 500 指数和道琼工业指周四下滑，纳斯达克指数小幅上涨，因投资者努力权衡低迷的零售销售数据，和中美高级别贸易磋商有望解决两国间贸易争端这两个因素哪一个的影响会更大。





标普 500 指数缩减稍早跌幅，保持在 200 日移动均线之上，连续第三日保持在这一关键的技术支撑位上方。





三大股指均受对利率敏感的金融股牵制，因公债收益率受弱于预期的经济数据打压而下跌，拖累金融股的表现。





在 3 月 1 日最后期限来临前，全球最大的两国经济体美国和中国的贸易磋商进入更高级别会谈，试图化解两国间的贸易争端。





但美国商务部公布的 12 月零售销售录得逾九年最大降幅，引发对经济放缓的担忧，削弱了贸易乐观情绪。





“ 自圣诞节以来，市场一直在攀爬忧虑之墙， ” Inverness Counsel 首席投资策略师 Tim Ghriskey 表示， “ 这种担忧可能会变成现实，而这正是阻碍投资者的原因。 ”

“ 我不认为有很多人对此深信不疑。 ”Ghriskey 还表示。





路孚特 (Refinitiv) 的数据显示，迄今超过四分之三的企业发布了第四季业绩，分析师目前预计第四季企业获利成长 16.2% 。





但第一季的预期就不那么乐观了。它们显示预计获利同比下降 0.3% ，这将标志着自盈利衰退 2016 年结束以来首个季度出现负增长。









标普 500 指数的 11 个主要板块中，有六个收低，必需消费品和金融类股的跌幅最大。

























纽约证交所涨跌股家数比为 1.21:1 ，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为 1.02:1 。





有 19 只标普 500 指数成份股触及 52 周新高，一只成份股触及新低。有 67 只纳斯达克指数成份股触及新高， 26 只触及新低。





美国各证交所共计成交约

71.8

亿股，过去

20

个交易日的日均成交量为

74.3

亿股。

(

路透社

)

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