美国零售10年最差 道指低收103点

美国去年 12 月零售业营业额出现近 10 年来最大跌幅，反映经济于去年底转弱，令市场更加担心衰退重临，加上外电指中美贸易谈判无大进展，拖累美股全面向下，道指一度挫 235 点，低见 25308 点；尾段曾倒升 15 点，高位触及 25558 点，但特朗普虽然会签署政府开支法令，却将宣布国家紧急状态，市场担心白宫与国会再现争拗，道指收市仍跌 103 点或 0.41% ，报 25439 点；标指下滑 0.27% ，收报 2745 点；纳指则倒升 0.09% ，收报 7426 点。





圣诞档期零售跌 1.2% 忧衰退





由于早前美国政府停摆，商务部原应在上月中公布的去年 12 月零售数字延至昨天才出炉，按月跌 1.2% ，是 2009 年 9 月以来最大跌幅，反映经济活动于去年底放缓；分析师本来预期升 0.2% 。不计汽车、汽油、建筑物料和食品服务的核心零售营业额更大减 1.7% 。





其他数据亦欠佳。美国首次申领失业救济人数上周增加 4000 人，报 23.9 万人，较预期会下跌为差；生产商价格指数（ PPI ）连续第二个月下跌， 1 月跌 0.1% ，分析师估计升 0.1% ；按年计则升 2% ，幅度是一年半以来最小。数据疲弱反映美国经济几乎没有通胀迹象，加上内需疲弱，支持联储局对今年进一步加息可保持耐性的说法，意味未来一段时间都会继续强调“耐性”。





可口可乐业绩差累大市





Bleakley 顾问公司投资总监博克瓦尔（ Peter Boockvar ）表示，零售数据非常糟糕，美国消费者是全球经济的重要支柱，现在惟有希望仅一个月表现异常，股市从 1 月至今的反弹能重振消费。





可口可乐是美股跌市另一元凶，这间道指成分股公司上季业绩和本年度展望异常差劣，股价挫 8.4% ，为表现最差道指成分股。思科高收 1.8% ，为升幅最大道指成分股，英特尔上扬 0.6% 。





欧股方面，空巴宣布将停产 A380 客机，反而利好工业股，令欧股早段造好，惟其后被美国数据拖累而回顺，英股仍高收 0.09% ，法股和德股分别下滑 0.23% 和 0.69% 。亚股个别发展，日股跌 0.02% 。





美元昨天原本继续上扬，在零售数据公布后反覆回落，美滙指数曾失守 97 ，美市尾段跌 0.17% ，报 97.04 ，美元兑日圆挫 0.44% ，欧罗兑美元升 0.26% 。纽约期金跌 1.2 美元，收报每盎斯 1313.9 美元。





纽约期油反覆高收

1%

，报每桶

54.41

美元，盘中一度由于美国零售数据差，低位倒插至

53.08

美元；布兰特期油涨

1.5%

，报

64.57

美元。（信报）

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