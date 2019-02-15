美国零售10年最差 道指低收103点

美国去年12月零售业营业额出现近10年来最大跌幅，反映经济于去年底转弱，令市场更加担心衰退重临，加上外电指中美贸易谈判无大进展，拖累美股全面向下，道指一度挫235点，低见25308点；尾段曾倒升15点，高位触及25558点，但特朗普虽然会签署政府开支法令，却将宣布国家紧急状态，市场担心白宫与国会再现争拗，道指收市仍跌103点或0.41%，报25439点；标指下滑0.27%，收报2745点；纳指则倒升0.09%，收报7426点。
圣诞档期零售跌1.2% 忧衰退
由于早前美国政府停摆，商务部原应在上月中公布的去年12月零售数字延至昨天才出炉，按月跌1.2%，是2009年9月以来最大跌幅，反映经济活动于去年底放缓；分析师本来预期升0.2%。不计汽车、汽油、建筑物料和食品服务的核心零售营业额更大减1.7%。
其他数据亦欠佳。美国首次申领失业救济人数上周增加4000人，报23.9万人，较预期会下跌为差；生产商价格指数（PPI）连续第二个月下跌，1月跌0.1%，分析师估计升0.1%；按年计则升2%，幅度是一年半以来最小。数据疲弱反映美国经济几乎没有通胀迹象，加上内需疲弱，支持联储局对今年进一步加息可保持耐性的说法，意味未来一段时间都会继续强调“耐性”。
可口可乐业绩差累大市
Bleakley顾问公司投资总监博克瓦尔（Peter Boockvar）表示，零售数据非常糟糕，美国消费者是全球经济的重要支柱，现在惟有希望仅一个月表现异常，股市从1月至今的反弹能重振消费。
可口可乐是美股跌市另一元凶，这间道指成分股公司上季业绩和本年度展望异常差劣，股价挫8.4%，为表现最差道指成分股。思科高收1.8%，为升幅最大道指成分股，英特尔上扬0.6%。
欧股方面，空巴宣布将停产A380客机，反而利好工业股，令欧股早段造好，惟其后被美国数据拖累而回顺，英股仍高收0.09%，法股和德股分别下滑0.23%和0.69%。亚股个别发展，日股跌0.02%。
美元昨天原本继续上扬，在零售数据公布后反覆回落，美滙指数曾失守97，美市尾段跌0.17%，报97.04，美元兑日圆挫0.44%，欧罗兑美元升0.26%。纽约期金跌1.2美元，收报每盎斯1313.9美元。
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