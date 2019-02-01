委官员称希望改变进口结构：放弃美国 转向中俄印

委内瑞拉米兰达州州长埃克托尔 · 罗德里格斯在接受俄罗斯卫星通讯社记者采访时表示，外国制裁不会阻止国家的发展。他还表示，委内瑞拉计划改变进口结构，放弃从西方国家和美国进口，而从俄罗斯、中国和印度购买产品。

据俄罗斯卫星通讯社 1 月 31 日报道，委内瑞拉正在经受经济和金融危机。委内瑞拉反对派要员、议会主席胡安 · 瓜伊多 1 月 23 日自行宣布就任委内瑞拉 “ 临时总统 ” 。美国随即发表声明承认瓜伊多的 “ 临时总统 ” 身份。美国总统特朗普还表示，针对委内瑞拉政治危机不排除采取任何措施的可能。

报道称，美国于 1 月 28 日宣布对该国实施新的制裁，重点是石油领域，冻结了委内瑞拉国家石油公司（ PDVSA ）在美国管辖的价值 70 亿美元的资产及其收益，并禁止与其进行交易。据白宫消息，委内瑞拉在石油出口方面还会有 110 亿美元的损失。





罗德里格斯在接受俄罗斯卫星通讯社的采访时指出： “ 总体上来说，制裁不会阻止我们的发展，但会使我们的动态发展付出昂贵的代价。这会迫使我们更换技术，更换伙伴，不仅更换政治伙伴，还要更换经济伙伴和技术伙伴。 ”

罗德里格斯说，当前国家正在经历困难时期， “ 我们希望未来拥有与西方和美国无关的供应渠道，有新的经济体伙伴，如印度、伊朗、俄罗斯、中国、拉美国家和土耳其。这将使我们能够获得不同的技术和产品。这并不简单，但是此举将改变我国的金融和经济结构。 ”

他强调： “ 我们的交易被封锁也迫使委内瑞拉建立新的经济结构。 ”

罗德里格斯指出，米兰达州遇到因美国制裁带来的严重问题。他还表示：

“

目前我们受到了打击，一切都变得复杂，购买药品、技术更新，因为很多我们的设备，包括医疗设备，都是美国的。如果设备出现问题，很难购买配件。

”

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