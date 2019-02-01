富士康工厂要变身 特朗普复兴制造业算盘恐落空

外媒称，富士康（鸿海）集团正在重新考虑投资达 100 亿美元的美国威斯康星州液晶显示器（ LCD ）工厂的生产计划，并称计划主要招聘工程师和研发人员，而不是该项目最初承诺的制造业岗位。

据路透社 1 月 30 日报道，这个 2017 年宣布的项目，是迄今外资公司在美国最大的绿地投资（ Greenfield Investment ）项目，并受到美国总统特朗普的赞扬。特朗普认为这是他复兴美国制造业能力的证明。

报道称，富士康因此享受到颇具争议的州和地方政府奖励措施。该项目最初计划生产电视以及其他消费和专业设备所用的大屏幕显示屏。富士康后来表示，将生产尺寸更小的 LCD 显示屏。目前项目仍在建设之中。

富士康董事长特别助理胡国辉告诉路透社，目前这些计划可能要缩减，甚至搁置。他说公司仍在评估威斯康星州工厂的选项，他指出美国人力成本相对较高，在美国生产先进电视屏幕的成本非常高。

“ 在电视方面，我们在美国没有市场， ” 他在采访中称。 “ 我们竞争不过。 ”

报道称，谈及制造先进的电视屏幕时，胡国辉称， “ 如果某个尺寸的显示屏供应很多，无论来自中国大陆、日本或者台湾地区，我们也必须做出调整。 ”

胡国辉表示，与其专注在 LCD 制造，富士康更希望在威斯康星州成立 “ 技术中心 ” ，主要由研发设备及封装和组装业务所组成。他还称，工厂还将生产工业、医疗及专业应用方面的专门技术产品。

本月稍早，富士康重申其打算在威斯康星州招聘 1.3 万人，但表示已放缓招人脚步。该公司最初表示，预计在 2020 年底前招聘约 5200 人；公司消息人士称，该数字如今看来可能接近 1000 人。目前不确定何时会招完 1.3 万人。

但胡国辉在接受采访时表示，富士康最终工作岗位约四分之三将是研发和设计，而不是制造工作。

胡国辉表示，与其在美国生产 LCD 面板，还不如在大中华区及日本生产，并运往墨西哥做最后的组装，并将最终产品销往美国，这样获利才会更多。

他表示，这样的供应链符合富士康目前 “ 流畅的商品业务模式。 ”

另据彭博社 1 月 31 日报道，鸿海科技集团董事长特别助理胡国辉 1 月 30 表示，没有打算放弃这个工厂，但该公司正在考虑哪种 LCD 技术最适合这家投资 100 亿美元建设的工厂。

报道称，鸿海和美国总统特朗普在 2017 年大张旗鼓地宣布了这个威斯康星州项目，且鸿海从州政府获得了不少激励政策。不过，由于招工数量没有达到目标，有些优惠政策被收回。

鉴于全球经济状况， “ 我们必须对我们的员工和客户负责，我们不可能始终坚持原计划而不做任何改变， ” 胡国辉说。 “ 我们没有废除计划。我们坚持对威斯康星州的承诺。 ”

报道指出，人们越来越怀疑鸿海是否能够履行其招聘承诺。威斯康星州议会少数党领袖戈登 · 欣茨担心，拿着该州历史上最慷慨的减税、豁免和补贴协议，富士康可能达不到承诺的目标。

据报道，富士康此前致函威斯康星州经济发展局，证实其没有达到

2018

年就业创造目标，使这个问题引起了人们的关注。

Twitter

sgnypost





