从买家到卖家 美国消费电子展陆企转型

“涂点腮红”，“不行，不太适合”。美国消费电子展（ CES ）今年初开幕时，中国各电商争相展示资讯科技（ IT ）服务。 CES 曾是中国电商采购团的考察地，如今已成为陆企向全球展示的舞台。





日经中文网报导， 1 月 8 日于美国拉斯维加斯开幕的 CES 上，中国电商巨头京东的展区前聚集了大批观众。吸引观众注意的是一套模拟化妆程序，使用者可在像是镜子的荧幕上，利用图像处理技术模拟化妆，如此一来就不用一遍遍地卸妆和上妆，可轻松尝试许多组合。





一名 50 多岁美国女性体验过后笑着说“非常好玩”，但她也直话直说“没办法成为我实际买东西的决定因素”。





不过，京东的负责人自信地表示，只要能勾起顾客的兴趣就已经成功了，摆放到商场等地方，可以吸引更多顾客。





在京东的展区，还有各种针对流通业的服务，例如利用面部识别技术的顾客动向分析系统、根据电商搜索纪录的用户需求分析系统等。





京东技术长（ CTO ）张晨表示，京东不只是单纯的电商企业，而是力争成为零售和流通服务的供应商。他透露，京东正在与美国沃尔玛（ Walmart ）讨论，利用京东的技术，提出业务改善方案。





另家中国电商巨擘阿里巴巴也展出新一代商品接单和生产系统等针对制造业的服务。在类似自动贩卖机的装置上，用手指在触控荧幕上画画，就可订购自己原创的手机壳。阿里希望建立一套机制连接消费者和企业，构筑阿里作为平台提供商的稳固地位。





两家陆企均由主力业务培育的人才来开发人工智慧（ AI ）系统，并将这些技术和商品推向全球市场。





日经中文网评论说，此前，中国企业派到 CES 的大多为考察团，是为了寻找能在中国市场销售的美国和日本企业产品。如今，这种目的和意图正在改变，中国企业开始积极推销自家企业的产品。





但整体来看，中国希望作为“买方”的立场仍然明确。去年秋天，首届中国国际进口博览会召开，中国国家主席习近平在开幕式宣布，预计未来 15 年，中国进口商品和服务将分别超过 30 兆美元和 10 兆美元。





不过，中美两国当前的贸易关系正面临一些困难，例如出现了因网路安全而抵制中国企业产品的逆风。





据报导，对此，张晨说，只要坚持消费者、客户至上主义，就能在世界任何地方做生意。中国企业的发展趋势和能量透过

CES

可见一斑。（中央社）

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