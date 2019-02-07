中国研发人工智能抓官员贪腐 部分地区喊卡

中国为强力执行反贪腐开发出一套监管官员的人工智能（ AI ）系统。但外媒报导，这套对外处于半保密、试点中的反贪腐系统在多地喊卡。





自由亚洲电台（ RFA ）中文网引述中国官媒报导，截至 2016 年，中国公务员约为 5000 万人。这套“零信任”（ Zero Trust ）人工智能系统是大数据和机器学习的产物，在 30 个县市进行试点，象征中国政府针对反腐行动做出的又一尝试。





香港南华早报报导，“零信任”系统可以进入 100 多个中央和地方政府的保密数据库，透过比对这些数据库中的资料来监督、评估和干预公务员工作与生活中的举动。因为涉及敏感话题，这套系统对外处于半保密状态。





“零信任”反腐人工智能系统是由中国科学院和中共内部控制部门开发推出。 30 个试点县市仅占中国约 1% 的行政区面积，大多位于相对贫困的偏远地区，例如湖南怀化、湖南宁乡、江西修水县。





据开发人员描述，“零信任”人工智能系统可整理出公务员错综复杂且多层次的社交网络，用来分析他们的行为，并做出相应判断。





例如，如果系统检测到某位官员或他的亲友在他们的名下收到一大笔来源不明的存款、买了新车或是投标政府标案，机器就会自动计算当事人正在从事腐败行为的可能性。一旦这个机率超过既定界限，系统就会通知有关监察部门。





据统计，自 2012 年以来，“零信任”系统已经帮助有关部门识别 8000 多名公务员的各类腐败行为，包括贪污、滥用公权、任人唯亲等。





自由亚洲电台指出，但中国官媒对这套系统的报导寥寥无几。 2017 年，中共党媒人民网强国论坛上“使用人工智能机器人反腐能实现反腐零容忍全覆盖”的文章举例说，通过调取强大的数据进行逻辑推理，机器人就能确定一张发票背后是否存在腐败。





报导引述美国华盛顿信息与战略研究所所长李恒青分析，中共冷处理这套系统，是因为党内高层担心千千万万中国权贵资本主义的既得利益者产生对抗情绪。





自由亚洲电台认为，南华早报的报导印证上述观点。在

30

个部署“零信任”系统的县市中，已有湖南麻阳苗族自治县和湖南澧县等地喊卡。据研究员指出，某地政府官员表示，他们“对这项新技术可能不太适应”。（中央社）

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