人民日报:冀中美贸谈期限内达成一致

《人民日报》发表评论文章表示，希望中美双方保持当前贸易磋商良好势头，努力在两国元首确定的期限内达成一致，推动中美经贸关系长期稳定发展，造福两国人民和世界各国人民。





文章指出，习近平主席会见来华进行新一轮中美经贸高级别磋商的美国贸易代表，肯定两国经贸团队的磋商又取得了重要阶段性进展。这是中美经贸磋商开始数月来，习近平首次会见美方经贸团队成员，既是对前期经贸磋商进展的肯定，又为下一阶段中美经贸关系发展指明了大方向、注入了新动力。





文章强调，合作是最好的选择，合作同时是有原则的。回首中美经贸磋商历程，元首外交始终具有导航定调的重要作用。两国元首在争取尽早达成既互利双赢、又对世界有利的协议问题上取得的重要共识，促使双方一步步缩小分歧。





文章续称，刚结束的中美经贸高级别磋商呈现的成果再次说明，坚持采取合作的方式就一定能够往前走。这样的结果，符合中美双方和国际社会的共同期待。中美两国合则两利，斗则具伤。推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，符合两国人民根本利益。





时隔两周举行的中美经贸高级别磋商都取得重要阶段性进展，在此基础上，双方团队下周还将在华盛顿继续磋商。希望双方保持当前磋商良好势头，努力在两国元首确定的期限内达成一致，推动中美经贸关系长期稳定发展，造福两国人民和世界各国人民。

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