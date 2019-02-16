美中贸易谈判下周继续 两党议员：协议须解决不平等贸易壁垒

美中最新一轮贸易谈判星期五在北京结束，虽尚未达成贸易协议，但两国皆称谈判取得进展，下周还将在华盛顿继续进行。来自新泽西州民主党籍联邦参议员梅嫩德兹（ Sen. Bob Menendez, D-NJ ）称，一个成功的美中贸易协议首务之急必须解决中国不平等贸易障碍。





“ 我们必须找到方法解决中国无竞争力的贸易壁垒 ” 参议院外交委员会首席民主党议员梅嫩德兹对美国之音说， “ 我们在知识产权和中国获取我们知识产权的问题上应该要做的更好，这正是美国继续领导全球的根本。 ”





美国白宫星期五（ 2 月 15 日）发表声明说，美中两国将继续在 3 月 1 日将中国进口商品关税从百分之 10 往上提升的期限前，就一些尚未完成的议题继续协商。





梅嫩德兹 2 月 13 日致函特朗普总统，敦促行政当局在和中国达成的任何协议中，中国至少必须要承诺 “ 停止掠夺性的行为 ” ，应达成全面解决强制技术转让和保护知识产权问题的贸易协议，而不是仅基于中国购买美国农产品和能源商品的承诺。





梅嫩德兹议员说： “ 他们（中国）最终必须对开放市场提升透明度，这些都是在与中国进行协议时相当重要的因素，才能与中国进行贸易。 ”





参议院外交委员会亚太小组委员会主席加德纳（ Sen. Cory Gardner, R-CO ） 2 月 14 日在华盛顿智库一场座谈中也提到，就中国目前的贸易环境来说，两国间很难有合作空间。





“ 中国领导人习近平在白宫玫瑰花园发表演说时，声称事情将会有所转变，但显然他们没有执行解决知识产权窃取，或对国有企业的担忧，或以拒绝市场准入作为合资企业所有权要求，以及在公司董事会中置入共产党人士的做法。这些事情都必须要解决。 ”





加德纳议员在会上还提到， 2015 年他与数家在中国的美国企业见面，当时那些公司对于习近平及中国要进行的改革充满乐观，并期盼美国政府能给予中国改革一个机会。但一年过去，同一批企业出现在他的办公室告诉他情况根本都没有改善。 “ 事情变得更糟了，美国必须采取行动， ” 加德纳议员说。





梅嫩德兹议员也主张，美中之间达成的任何贸易协议还必须包含执法监管的机制。





“

必须要有执法机制确保美中达成的共识得以真正落实，因为中国过去一向以不遵守承诺而恶名昭著，

”

梅嫩德兹说。（美国之音）

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