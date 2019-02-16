    • 2019年2月16日

    Home China global 美中贸易谈判下周继续 两党议员：协议须解决不平等贸易壁垒

    美中贸易谈判下周继续 两党议员：协议须解决不平等贸易壁垒

    星期六, 二月 16, 2019 ,

    美中最新一轮贸易谈判星期五在北京结束，虽尚未达成贸易协议，但两国皆称谈判取得进展，下周还将在华盛顿继续进行。来自新泽西州民主党籍联邦参议员梅嫩德兹（Sen. Bob Menendez, D-NJ）称，一个成功的美中贸易协议首务之急必须解决中国不平等贸易障碍。

    我们必须找到方法解决中国无竞争力的贸易壁垒参议院外交委员会首席民主党议员梅嫩德兹对美国之音说，我们在知识产权和中国获取我们知识产权的问题上应该要做的更好，这正是美国继续领导全球的根本。

    美国白宫星期五（215日）发表声明说，美中两国将继续在31日将中国进口商品关税从百分之10往上提升的期限前，就一些尚未完成的议题继续协商。

    梅嫩德兹213日致函特朗普总统，敦促行政当局在和中国达成的任何协议中，中国至少必须要承诺停止掠夺性的行为，应达成全面解决强制技术转让和保护知识产权问题的贸易协议，而不是仅基于中国购买美国农产品和能源商品的承诺。

    梅嫩德兹议员说：他们（中国）最终必须对开放市场提升透明度，这些都是在与中国进行协议时相当重要的因素，才能与中国进行贸易。

    参议院外交委员会亚太小组委员会主席加德纳（Sen. Cory Gardner, R-CO214日在华盛顿智库一场座谈中也提到，就中国目前的贸易环境来说，两国间很难有合作空间。

    中国领导人习近平在白宫玫瑰花园发表演说时，声称事情将会有所转变，但显然他们没有执行解决知识产权窃取，或对国有企业的担忧，或以拒绝市场准入作为合资企业所有权要求，以及在公司董事会中置入共产党人士的做法。这些事情都必须要解决。

    加德纳议员在会上还提到，2015年他与数家在中国的美国企业见面，当时那些公司对于习近平及中国要进行的改革充满乐观，并期盼美国政府能给予中国改革一个机会。但一年过去，同一批企业出现在他的办公室告诉他情况根本都没有改善。事情变得更糟了，美国必须采取行动，加德纳议员说。

    梅嫩德兹议员也主张，美中之间达成的任何贸易协议还必须包含执法监管的机制。

    必须要有执法机制确保美中达成的共识得以真正落实，因为中国过去一向以不遵守承诺而恶名昭著，梅嫩德兹说。（美国之音）

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： ,