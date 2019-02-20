美国7岁男孩售卖热巧克力为特朗普建墙筹钱走红

2月20日，据美国《纽约邮报》报道，一名年仅7岁的美国男孩在路边摆起了摊子叫卖热巧克力，目的就是为了给美国总统特朗普在美墨边境建墙筹集资金。
这名男孩名叫Benton Steven来自德州奥斯丁。他利用周末在奥斯丁西北地区的街边摆起了摊子，向路人出售热巧克力。
Steven称，2月5日他观看了总统特朗普发表的国情咨文演讲。“他想了解总统说的墙，我们向他解释了，于是他说，‘我想为建墙集资’”，男孩的母亲Jennifer 在接受电视台采访时表示。
Jennifer 表示，她和丈夫都是美国共和党全国委员会成员，他们在家就经常和儿子交流政治观点。
“人们觉得他（儿子）被洗脑了”，Jennifer 说道，“因为我们支持共和党，他也支持，经常听到我们的意见。但我不认为这是洗脑，我把这叫做家庭教育，因为我们向他传递了我们的价值观。”
于是，在儿子的恳求下，Jennifer 同意了Benton在街边售卖热巧克力为建墙集资的想法。
除了每杯2美元的热巧克力，Benton还卖“佩洛西棉花糖”。在采访的短短时间里，他就获得了231美元的收入。
不过，有人对Benton的做法提出了质疑。尤其是在网友将视频上传后，在国外社交媒体上引发激烈讨论。
一些网友直接称Benton为“小希特勒”。“有个人指着Benton说，‘我们不喜欢棕色肤色的人’，对此我完全无法理解”，Jennifer 表示。
除了收到来自保守派人士的支持，她还获得了一些自由派人士的同情，他们认为这样年幼孩子实在不该受到如此严苛的语言谴责。
目前，Benton已经为建墙筹集到了6000美元。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost