    • 2019年2月20日

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    美国7岁男孩售卖热巧克力为特朗普建墙筹钱走红

    星期三, 二月 20, 2019

    220日，据美国《纽约邮报》报道，一名年仅7岁的美国男孩在路边摆起了摊子叫卖热巧克力，目的就是为了给美国总统特朗普在美墨边境建墙筹集资金。
    　　
    这名男孩名叫Benton Steven来自德州奥斯丁。他利用周末在奥斯丁西北地区的街边摆起了摊子，向路人出售热巧克力。
    　　
    Steven称，25日他观看了总统特朗普发表的国情咨文演讲。他想了解总统说的墙，我们向他解释了，于是他说，我想为建墙集资’”，男孩的母亲Jennifer 在接受电视台采访时表示。

    Jennifer 表示，她和丈夫都是美国共和党全国委员会成员，他们在家就经常和儿子交流政治观点。
    　　
    人们觉得他（儿子）被洗脑了Jennifer 说道，因为我们支持共和党，他也支持，经常听到我们的意见。但我不认为这是洗脑，我把这叫做家庭教育，因为我们向他传递了我们的价值观。
    　　
    于是，在儿子的恳求下，Jennifer 同意了Benton在街边售卖热巧克力为建墙集资的想法。
    　　
    除了每杯2美元的热巧克力，Benton还卖佩洛西棉花糖。在采访的短短时间里，他就获得了231美元的收入。

    不过，有人对Benton的做法提出了质疑。尤其是在网友将视频上传后，在国外社交媒体上引发激烈讨论。
    　　
    一些网友直接称Benton小希特勒有个人指着Benton说，我们不喜欢棕色肤色的人，对此我完全无法理解Jennifer 表示。
    　　
    除了收到来自保守派人士的支持，她还获得了一些自由派人士的同情，他们认为这样年幼孩子实在不该受到如此严苛的语言谴责。
    　　
    目前，Benton已经为建墙筹集到了6000美元。

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