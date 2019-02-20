美国7岁男孩售卖热巧克力为特朗普建墙筹钱走红

2 月 20 日，据美国《纽约邮报》报道，一名年仅 7 岁的美国男孩在路边摆起了摊子叫卖热巧克力，目的就是为了给美国总统特朗普在美墨边境建墙筹集资金。

这名男孩名叫 Benton Steven 来自德州奥斯丁。他利用周末在奥斯丁西北地区的街边摆起了摊子，向路人出售热巧克力。

Steven 称， 2 月 5 日他观看了总统特朗普发表的国情咨文演讲。 “ 他想了解总统说的墙，我们向他解释了，于是他说， ‘ 我想为建墙集资 ’” ，男孩的母亲 Jennifer 在接受电视台采访时表示。





Jennifer 表示，她和丈夫都是美国共和党全国委员会成员，他们在家就经常和儿子交流政治观点。

“ 人们觉得他（儿子）被洗脑了 ” ， Jennifer 说道， “ 因为我们支持共和党，他也支持，经常听到我们的意见。但我不认为这是洗脑，我把这叫做家庭教育，因为我们向他传递了我们的价值观。 ”

于是，在儿子的恳求下， Jennifer 同意了 Benton 在街边售卖热巧克力为建墙集资的想法。

除了每杯 2 美元的热巧克力， Benton 还卖 “ 佩洛西棉花糖 ” 。在采访的短短时间里，他就获得了 231 美元的收入。





不过，有人对 Benton 的做法提出了质疑。尤其是在网友将视频上传后，在国外社交媒体上引发激烈讨论。

一些网友直接称 Benton 为 “ 小希特勒 ” 。 “ 有个人指着 Benton 说， ‘ 我们不喜欢棕色肤色的人 ’ ，对此我完全无法理解 ” ， Jennifer 表示。

除了收到来自保守派人士的支持，她还获得了一些自由派人士的同情，他们认为这样年幼孩子实在不该受到如此严苛的语言谴责。

目前，

Benton

已经为建墙筹集到了

6000

美元。

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