    • 2019年2月19日

    Home Business global 本田将宣布关闭在英国的唯一车厂 就业岗位流失3500个

    本田将宣布关闭在英国的唯一车厂 就业岗位流失3500个

    星期二, 二月 19, 2019 ,

    一名律师对路透表示，日本本田汽车(7267.T)即将宣布于2022年关闭在英国唯一的汽车制造厂，就业岗位将流失3,500个，这是英国退欧期限将届之际，该国汽车产业遭逢的又一次打击。

    本田汽车在英格兰南部斯温顿(Swindon)的这家车厂生产CivicCV-R车款，去年产量略超过16万辆汽车，在英国总产量152万辆中的占比略高于10%

    不过近几年本田在欧洲的业务处境不妙，汽车产业也面临诸多挑战，包括柴油车需求下滑，更严格的监管规定，以及英国即将在下月退出欧盟所带来的不确定性。
    斯温顿保守党议员Justin Tomlinson表示，已与商业大臣以及本田公司代表会晤，公司方已证实这项计划。他在2016年投票支持退欧。

    他们原定于明天早上发表声明，消息显然提早曝光，”Tomlinson对路透表示。

    这和英退无关。这是反映了全球市场状况。他们正设法在日本加强生产。
    我们非常重视对员工的责任，并始终首先与他们沟通任何重大消息，该公司表示。

    日本已再三警告，如果英国不能取得有利贸易的英退协议，其可能抽走在英国的投资。英国被视为进入欧洲市场的门户。

    近来欧盟和日本达成的贸易协议意味，将取消从日本销往欧洲大陆的汽车关税；与此同时，英国就退欧后的贸易关系与日本进行的谈判进展则举步维艰。

    两周多前，另一家日本车商--日产汽车(7201.T)取消了在英国生产其X-Trail运动型车(运动休旅车，SUV)的计划。

    过去20年，英国汽车业一直是制造业王冠上的宝石’--现在已受杂乱无章的英国退欧不确定性拖累。英国最大贸易工会Unite汽车行业全国主管Des Quinn说。

    本田上个月表示其英国业务4月将关闭六天，以助应对英国退欧带来的任何边界乱局。该公司也正准备将工厂的部份生产提前，以将产品出口或建立库存。

    日产、本田和丰田这三家日本车商约占英国汽车产量的一半。(路透社)

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： ,