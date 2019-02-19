本田将宣布关闭在英国的唯一车厂 就业岗位流失3500个

一名律师对路透表示，日本本田汽车(7267.T)即将宣布于2022年关闭在英国唯一的汽车制造厂，就业岗位将流失3,500个，这是英国退欧期限将届之际，该国汽车产业遭逢的又一次打击。
本田汽车在英格兰南部斯温顿(Swindon)的这家车厂生产Civic与CV-R车款，去年产量略超过16万辆汽车，在英国总产量152万辆中的占比略高于10%。
不过近几年本田在欧洲的业务处境不妙，汽车产业也面临诸多挑战，包括柴油车需求下滑，更严格的监管规定，以及英国即将在下月退出欧盟所带来的不确定性。
斯温顿保守党议员Justin Tomlinson表示，已与商业大臣以及本田公司代表会晤，公司方已证实这项计划。他在2016年投票支持退欧。
“他们原定于明天早上发表声明，消息显然提早曝光，”Tomlinson对路透表示。
“这和英退无关。这是反映了全球市场状况。他们正设法在日本加强生产。”
“我们非常重视对员工的责任，并始终首先与他们沟通任何重大消息，”该公司表示。
日本已再三警告，如果英国不能取得有利贸易的英退协议，其可能抽走在英国的投资。英国被视为进入欧洲市场的门户。
近来欧盟和日本达成的贸易协议意味，将取消从日本销往欧洲大陆的汽车关税；与此同时，英国就退欧后的贸易关系与日本进行的谈判进展则举步维艰。
两周多前，另一家日本车商--日产汽车(7201.T)取消了在英国生产其X-Trail运动型车(运动休旅车，SUV)的计划。
“过去20年，英国汽车业一直是制造业‘王冠上的宝石’--现在已受杂乱无章的英国退欧不确定性拖累。”英国最大贸易工会Unite汽车行业全国主管Des Quinn说。
本田上个月表示其英国业务4月将关闭六天，以助应对英国退欧带来的任何边界乱局。该公司也正准备将工厂的部份生产提前，以将产品出口或建立库存。
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