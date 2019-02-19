本田将宣布关闭在英国的唯一车厂 就业岗位流失3500个





本田汽车在英格兰南部斯温顿 (Swindon) 的这家车厂生产 Civic 与 CV-R 车款，去年产量略超过 16 万辆汽车，在英国总产量 152 万辆中的占比略高于 10% 。





不过近几年本田在欧洲的业务处境不妙，汽车产业也面临诸多挑战，包括柴油车需求下滑，更严格的监管规定，以及英国即将在下月退出欧盟所带来的不确定性。

斯温顿保守党议员 Justin Tomlinson 表示，已与商业大臣以及本田公司代表会晤，公司方已证实这项计划。他在 2016 年投票支持退欧。





“ 他们原定于明天早上发表声明，消息显然提早曝光， ”Tomlinson 对路透表示。





“ 这和英退无关。这是反映了全球市场状况。他们正设法在日本加强生产。 ”

“ 我们非常重视对员工的责任，并始终首先与他们沟通任何重大消息， ” 该公司表示。





日本已再三警告，如果英国不能取得有利贸易的英退协议，其可能抽走在英国的投资。英国被视为进入欧洲市场的门户。





近来欧盟和日本达成的贸易协议意味，将取消从日本销往欧洲大陆的汽车关税；与此同时，英国就退欧后的贸易关系与日本进行的谈判进展则举步维艰。





-- 日产汽车 7201.T) X-Trail 运动型车 ( 运动休旅车， SUV) 的计划。 两周多前，另一家日本车商日产汽车取消了在英国生产其运动型车运动休旅车，的计划。





“ 过去 20 年，英国汽车业一直是制造业 ‘ 王冠上的宝石 ’-- 现在已受杂乱无章的英国退欧不确定性拖累。 ” 英国最大贸易工会 Unite 汽车行业全国主管 Des Quinn 说。





本田上个月表示其英国业务 4 月将关闭六天，以助应对英国退欧带来的任何边界乱局。该公司也正准备将工厂的部份生产提前，以将产品出口或建立库存。





日产、本田和丰田这三家日本车商约占英国汽车产量的一半。

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路透社

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