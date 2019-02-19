不要美国的 马杜罗:将从俄罗斯接收300吨救援物资

委内瑞拉政治局势持续动荡，重创国内经济。危难之时，部分国家向委内瑞拉提供了人道主义救援物资，其中就包括俄罗斯。

据俄罗斯卫星通讯社消息，本周一（ 18 日），委内瑞拉总统马杜罗表示，俄罗斯将向委内瑞拉首都加拉加斯提供 300 吨的救援物资，而这批物资将于当地时间 20 日抵达。





“ 我们每天都在接收来自外界的人道主义援助 ” ，马杜罗说，俄罗斯这批物资将合法地运送至加拉加斯的国际机场。至于物资主要包含什么，马杜罗表示，俄罗斯将提供药品。

在美国公开 “ 承认 ” 反对派领袖胡安 · 瓜伊多为委内瑞拉 “ 临时总统 ” 后，两国局势迅速恶化。马杜罗表示不满，随即宣布与美断交。报道称，受国内局势影响，委内瑞拉正面临着严峻的经济和政治危机。

就在近日，俄罗斯、古巴、墨西哥等国家表态支持委内瑞拉，部分国家还向其提供救援物资。据塔斯社统计，上周期间，就有 60 多个装有 933 吨药品的集装箱陆续抵达委内瑞拉。

值得注意的是，美方也提供了类似的援助。俄媒称，瓜伊多日前透露，

2

月

23

日，将有一批美方的救援物资运送至该国。不过，马杜罗坚称拒绝美方提供的援助，并斥责这是

“

推翻政府的策略

”

。俄罗斯外交部认为，美方提供人道主义物资是一种

“

挑衅行为

”

，还给美方支了一招，

“

华盛顿还不如取消制裁

”

。

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