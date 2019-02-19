    • 2019年2月19日

    Home global 投奔IS的美国女子恳求回国：挨饿4年 吃草度日

    投奔IS的美国女子恳求回国：挨饿4年 吃草度日

    星期二, 二月 19, 2019

    继一名投靠伊斯兰国组织（IS）的英国女孩近日称想要回国后，又一名来自美国的女子有了相同的念头。这位自称在几年前被洗脑而加入IS，并曾在网络上发文鼓励美国人自相残杀的女性，现在正恳求美国官员可以让她回到家中。

    综合美国福克斯新闻及英国《卫报》报道，这名24岁的女性名叫穆萨纳，来自阿拉巴马州。她最近逃离了IS，被库尔德军队俘虏并关押在叙利亚东北部的一个难民营，目前不被允许离开关押她的营地。在接受采访时穆萨纳表示，过去4年，自己在IS这一恐怖组织有着惨痛的经历，我们在挨饿，而且真的是在吃草
    　　
    当被问及有什么话想要传达给美国官员时，穆萨纳说：我会告诉他们请原谅我是如此的无知，我真的很年轻很无知，当我决定离开时才19岁。我相信美国会给出第二次机会。我想回来，我永远不会再回到中东。美国（政府）可以拿走我的护照，我不介意。她还补充说，自己还没有与美国国务院的任何人接触过。
    　　
    在采访中，穆萨纳也承认自己被洗脑并且犯下了大错我还以为自己是在做正确的事情，她也补充称，自己的朋友们仍然执迷不悟。
    　　
    美媒2015年曾报道，穆萨纳离开了在美国的家人投奔IS，并成为当时的新闻头条。她在当年还管理着一个推特账户，试图用这一账号来煽动美国人在假日期间展开暴力行动杀害他人。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：