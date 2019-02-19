投奔IS的美国女子恳求回国：挨饿4年 吃草度日

继一名投靠 “ 伊斯兰国 ” 组织（ IS ）的英国女孩近日称想要回国后，又一名来自美国的女子有了相同的念头。这位自称在几年前被 “ 洗脑 ” 而加入 IS ，并曾在网络上发文鼓励美国人 “ 自相残杀 ” 的女性，现在正恳求美国官员可以让她回到家中。





综合美国福克斯新闻及英国《卫报》报道，这名 24 岁的女性名叫穆萨纳，来自阿拉巴马州。她最近逃离了 IS ，被库尔德军队俘虏并关押在叙利亚东北部的一个难民营，目前不被允许离开关押她的营地。在接受采访时穆萨纳表示，过去 4 年，自己在 IS 这一恐怖组织有着惨痛的经历， “ 我们在挨饿，而且真的是在吃草 ” 。

当被问及有什么话想要传达给美国官员时，穆萨纳说： “ 我会告诉他们请原谅我是如此的无知，我真的很年轻很无知，当我决定离开时才 19 岁。我相信美国会给出第二次机会。我想回来，我永远不会再回到中东。美国（政府）可以拿走我的护照，我不介意。 ” 她还补充说，自己还没有与美国国务院的任何人接触过。

在采访中，穆萨纳也承认自己被 “ 洗脑 ” 并且犯下了 “ 大错 ” 。 “ 我还以为自己是在做正确的事情， ” 她也补充称，自己的朋友们仍然执迷不悟。

美媒

2015

年曾报道，穆萨纳离开了在美国的家人投奔

IS

，并成为当时的新闻头条。她在当年还管理着一个推特账户，试图用这一账号来煽动美国人在假日期间展开暴力行动杀害他人。

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