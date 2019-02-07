美国夏威夷拟提高合法购烟门槛 未满100岁不许买

据外媒报道，美国夏威夷州一名议员日前提出法案，主张将该州购买香烟的合法年龄逐步上调至 100 岁。一旦这项法案通过，有朝一日，人们得要成为百岁老人才能购买香烟，吞云吐雾。





据报道，夏威夷州州众议会民主党议员理查德 克里根（ Richard Creagan ）提出的这项法案若付诸实现，夏威夷州将在 2024 年实质 “ 禁烟 ” 。

克里根的提出的法案主张，夏威夷州在 2020 年将购买香烟年龄的限制提高至 30 岁， 2021 年提高至 40 岁， 2022 年提高至 50 岁， 2023 年提高至 60 岁，到 2024 年，年龄限制将提高至 100 岁。他表示，这项法案经得起任何法律挑战。

夏威夷州已经针对销售香烟制定了全美最严厉的法规，但急诊室医生出身的克里根在他提出的法案中表示，人们得采取更多行动禁止 “ 这种人类历史上最致命的加工品 ” 。

依据现行法律，人们必须年满 21 岁，才能在夏威夷买烟。而美国全国范围内，合法购买香烟的最低年龄大多是 18 或 19 岁。

克里根承认，他以往进行医学研究时曾吸过烟，他向夏威夷当地媒体表示：

“

夏威夷州有义务守护大众的健康。

”

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