亚马逊商城假货泛滥 “加拿大鹅”来自新加坡

1 月份的最后一天，美国电商巨头亚马逊股价收涨近 3% ，重回美股市值第一公司的宝座。当天收盘后，亚马逊公布了去年第四季度业绩 —— 营收连续第三个季度打破纪录，营收和盈利均超过市场预期。

可是 “ 美股头牌 ” 仅仅当了一天，在财报后公布后的第二个交易日（ 2 月 1 日），亚马逊股价大跌近 5% 。

很多分析师将此归咎于市场对增速放缓的担忧：比如自营电商业务营收增速放缓，比如 Prime 会员为主的订阅服务营收增速放缓，再如亚马逊在印度布局受挫等。

可是，在 2 月 1 日披露的 2018 年年报中，亚马逊提到了另一大风险：假货。这是亚马逊首次在例行报表中提到假货问题。

财报中首次提到假货

在 2018 年财报的 “ 风险因素 ” 一栏中，亚马逊提到了很多风险，包括市场竞争、经营压力、投资、库存等等，但最后一项这样写道：公司可能会为商家的欺诈等违法行为负责。

亚马逊在随后的文字描述中提到：

我们无法阻止平台上的商家销售非法、假冒、盗版、或盗窃的商品。这些行为既违反法律，也不符合道德准则，侵犯了他人的权利，也违反了亚马逊的规定。

在亚马逊平台上，时常有消费者投诉买到假货，但在此之前，假冒（ counterfeit ）、盗版（ pirated ）等词语从未出现在亚马逊的财报中。为何如今亚马逊专卖将此纳入风险范畴中？

亚马逊在年报中说道，根据公司的纠纷索赔机制，当消费者买到假货，平台将会赔偿。但现在，假货投诉越来越多，导致公司的赔偿成本增加，进而对公司业绩造成负面影响。此外，假货泛滥也损害了公司的形象，导致亚马逊面临一些了民事甚至刑事诉讼。

第三方卖家增多，假货泛滥

亚马逊将假货泛滥归咎于平台上的第三方卖家越来越多。 2018 年第四季度，第三方卖家的商品销量占比已经超过了全平台的一半，达到 52% 。

根据 Statista 统计数据显示，从 2013 年二季度到 2018 年三季度，亚马逊平台第三方卖家销量占比从 40% 增长到了 53% 。





但是，亚马逊并不是没有从中得到好处。通过为商家提供服务，亚马逊的佣金、打包和运输等第三方卖家服务收入年年攀升， 2016 年为 229 亿美元，到了 2018 年则增长到了 427 亿美元。





当然，这也是亚马逊主动转型的一部分。因为网上商城第三方卖家的销量增速比自营零售销量增速更快，而且毛利率更高，亚马逊不用亲自进货、库存、销售，只需给商家提供服务就能赚钱。

结果，登陆亚马逊的不只有品牌店，还有无数 “ 小商贩 ” ，假货也就从此泛滥开来。

今年 1 月，美国《大西洋月刊》的一位作者写了一篇文章，讲诉了自己如何在亚马逊上花 925 美元买了一件假的 “ 加拿大鹅 ” ：

“ 当我点击确认下单后，收到一封邮件：我的加拿大鹅正从新加坡发货，将途经中国香港。难道加拿大鹅不是在加拿大生产的？后来我才发现，这个商家的名字不是加拿大鹅，而是一个名叫 Greg Adamserft 的店家。当时，这个网店只有三条评论，都是五星。几周之后，全都是一星差评。 ”





亚马逊打假

第一次在年报中提到假货，并不表示亚马逊之前对这些情况一无所知。 “ 反假货 ” 一直是亚马逊平台的重要条款。





亚马逊反假货规定这样写到：若商家出售或提供假冒产品，亚马逊会立即暂停或终止卖家账户，并销毁该商家在亚马逊物流中心的假货，损失由商家承担。此外，亚马逊也鼓励正品产权所有者举报。

去年 12 月，亚马逊就以出售盗版教科书为由，处罚了 20 多家二手书商，暂停了它们的账号。更关键的是，这次处罚不是因为消费者的投诉，而是亚马逊的主动调查。这显示出亚马逊现在对假冒伪劣商品的态度。

亚马逊假货的问题也引起了一些大型零售品牌的注意。美国有一个 “ 服装和鞋类协会 ” ，该协会代表着 1000 多个品牌的利益，旨在保护各品牌的名誉、知识产权、以及工人和消费者的利益。去年 10 月，美国服装和鞋类协会建议，美国政府应该将亚马逊平台上的一些第三方网站列入 “ 恶名市场 ” （ Notorious Markets ）名单。恶名市场即存在大规模侵犯知识产权行为的市场。





之前几年，服装和鞋类协会都在与亚马逊进行定期对话，去年 5 月，协会的一些成员与亚马逊的相关团队见了面，讨论了亚马逊对知识产权保护不到位的问题。

虽然 “ 服装和鞋类协会 ” 在建议书上表示 “ 亚马逊有能力、也应该成为打击假冒伪劣产品的领导者 ” ，但让亚马逊恼火的是，这可能让特朗普抓住它的 “ 把柄 ” 。长期以来，特朗普就认为亚马逊存在垄断问题，而且时不时地在社交媒体上 “ 怒喷 ” 亚马逊和创始人贝佐斯，但直到现在，特朗普对亚马逊的威胁还停留在口头阶段。

去年以来，亚马逊也想了一些新办法来保护知识产权，透明项目（

Transparency

）就是其中之一，该项目通过一种专门设计的条形码来是验证产品真假，先行使用的商家可以免费使用六个月，随后每个条形码将收费

1

美分至

5

美分不等。打假，对亚马逊来说，也是一门生意。

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