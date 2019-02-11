中美贸易休兵大限前难排峰会 特习拟先通话





美国媒体披露，美国总统特朗普的幕僚正在讨论下月特朗普与中国领导人习近平于海湖具乐部举行特习会，特朗普则打算在 3 月 1 日美中贸易休兵大限前，先与习近平通电话。





美国新闻网站 Axios 引述直接知悉内部讨论的官员指出，特习会的时间点可能最快安排在 3 月中旬，地点可能选在海湖具乐部（ Mar-a-Lago ），但也可能选在包含北京在内的其他地点，目前尚未定案。





3 名知情人士告诉 Axios ，特朗普原本希望能在 3 月 1 日美中关税战休兵大限之前与习近平会面，但因时间上与特朗普和北韩领导人金正恩 2 月底的特金二会时间过于接近，难以安排。 2 名知悉特朗普想法的官员透露，特朗普打算 3 月 1 日前先与习近平通话。





美中本周展开第 3 轮贸易磋商。白宫日前表示， 11 日先进行较低层级的副部长级会谈，由副贸易代表格瑞斯（ Jeffrey Gerrish ）领军， 14 至 15 日举行部长级高阶会谈，美国贸易代表莱特海泽（ Robert Lighthizer ）和财政部长梅努钦（ Steven Mnuchin ）将参与。





美中去年 12 月初同意贸易战休兵 90 天，期限到 3 月 1 日止。两国目前正努力赶在最后期限前达成协议，若未能赶在时限前达成协议，美国将恢复并上调对中国商品加征关税。





法新社报导，尽管中国已提出增加购买美国大豆、牛肉，但双方官员目前连贸易协议的草案都还没达成，美国盼借贸易协议处理它们关切的重大议题。





美方要求中方进行影响深远的结构性调整，以解决美方认为的贸易不公，包括遏止窃取美国智慧财产、缩减美中贸易庞大的逆差等。





美国财经新闻媒体 CNBC 先前引述白宫高层官员指出， 3 月 1 日的休兵大限有可能展延。官员当时告诉 CNBC ：“目前期限还是在 3 月 1 日，但只是目前，可能透过一通电话就会改变。”





白宫表示，明天起先登场的是高阶官员会谈前的预备会议，与会官员包括农业、能源及商务部。而美方主要代表团里还会有特朗普刚提名的世界银行总裁人选马尔帕斯（ David Malpass ），马尔帕斯曾致力限制世银对北京提供协助。（中央社）

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