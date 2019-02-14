盖茨:Tesla很棒 惟仍有很长道路要走

微软创办人盖茨 (Bill Gates) 认为，电动车生产商特斯拉 (Tesla) 的汽车令人惊叹，但要让全球交通运输明显地变得更环保，还有很多工作要做，而特斯拉还有很长的路要走。





外国媒体 Teslarati 报道，盖茨近日接受 YouTube 科技评论员访问时表示，特斯拉是一家令人惊叹的公司，很受欢迎，但仍然只占很小的市场份额。他称，特斯拉生产的是价位较高的汽车，而且现时没有了联邦政府的 7500 美元税收抵免优惠，加上许多其他车厂也将发展电动车，未来将会有很多很棒的电动汽车可以选择，这使特斯拉处境更加艰难。





盖茨又对电池用于长途运输市场的想法持谨慎态度，称在电网完全不用化石燃料之前，电动汽车不会真正实现零排放。





他解释道，乘用车需要的电力比货车少，虽然最终电池可能会用于货车上，但这是一个更困难的问题，因货车重很多。即使是目前使用电波的乘用车，也需要注意除非发电厂已实现零排放，否则电动汽车仍然是一个碳排放者，存在间接排放。因此，只有在电动汽车比例高、电力来源为零排放的地区，乘用车才接近零排放。（信报）

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