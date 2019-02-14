彭斯赞波兰逮捕华为高管 中方：挑拨关系

针对美国副总统彭斯赞扬波兰逮捕中国华为公司一名高阶主管是“致力保护电信业”不让中国插手的说法，中国驻波兰大使馆 13 日发表声明，反批彭斯企图威胁利诱，挑拨中波关系。





中国驻波兰大使馆声明称，中方注意到“美方个别人”企图利用威胁和利诱的手段，挑拨他国与中国的关系，特别是在没有任何事实依据的情况下，以“莫须有”罪名抹黑与打压中国企业，这种霸凌行径是非常荒唐的、不道德的，缺乏应有的举止与风度。





声明称，健康稳定的中波关系符合两国和两国人民的共同利益。近年来，在共建“一带一路”和“ 16+1 合作”框架下，中波各领域务实合作成果丰硕，为两国人民带来实实在在的利益，未来发展潜力巨大、前景广阔。





声明呼吁波方奉行独立自主的原则，作出客观公正的决策，继续为中国企业在波兰投资经营提供公平、公正、透明的环境，确保中波关系发展不受任何干扰和破坏。

路透社报导，彭斯 13 日访问波兰，并在与波兰总统杜达（ Andrzej Duda ）举行联合记者会时赞扬波方“致力保护电信业”不让中国插手。





彭斯表示：“最近贵国政府采取行动，逮捕一名华为高层主管以及一名被控与他合作的波兰国民，这显示贵国政府致力确保我们的电信业不受危害，以免威胁国家安全。”





波兰一月间逮捕华为波兰分公司一名中国籍高层主管以及一名波兰前安全官员，他们被控进行间谍活动。华为事后迅速开除该名员工，试图撇清关系。





报导引述消息人士表示，波兰政府也考虑在未来的

5G

行动通讯网路排除使用华为设备。（中央社）

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