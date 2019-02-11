涉一马弊案侵吞公款 大马前首相将受审





马来西亚前首相纳吉（ Najib Razak ）本周将出庭，接受关于国家投资基金一马发展公司（ 1MDB ）数十亿美元金融丑闻的审判；这桩震撼全球的丑闻导致他长期执政的政治联盟垮台。





纳吉和他的亲信被控侵吞 1MDB 主权财富基金 45 亿美元资产，这项令人难以置信的欺诈行为不单单发生在马来西亚，还延伸至瑞士和非洲国家塞席尔。





纳吉据称将涉嫌挪用的公款用在全球疯狂购物，包括一艘价值 2 亿 5000 万美元的超级游艇、高端房地产、以及莫内（ Monet ）和梵谷（ Van Gogh ）艺术品等。





这桩丑闻波及众多名流，涉案主谋曾与好莱坞影帝李奥纳多狄卡皮欧（ Leonardo DiCaprio ）及美国社交名媛芭莉丝．希尔顿（ Paris Hilton ）一同出席派对，马来西亚新政府也指控华尔街巨头高盛集团（ Goldman Sachs ）涉嫌在与 1MDB 合作期间，窃走数十亿美元。





公众对贪渎指控的反感是导致纳吉和执政联盟败选的主因之一，马来西亚 1957 年脱离英国独立以来，这个政治联盟便未曾间断执政。





纳吉领导的执政联盟去年 5 月意外大败后， 65 岁的纳吉遭到逮捕，被控 42 项罪名，但他极力否认涉及不法。





出身贵族的纳吉并未保持沉默，反而发起一连串宣传闪电战，企图将自己塑造成亲民的形象，并且不断嘲讽新政府。





明天展开的审讯将聚焦在关于 1MDB 过去旗下单位 SRC 国际（ SRC International ）一笔 4200 万令吉（ 1030 万美元）款项，如何进入纳吉私人帐户的指控。





这起案件涉及 3 项洗钱、 3 项刑事违反信托和一项滥权罪名，纳吉否认所有指控。





这只不过是纳吉料将为一马弊案接受的多项审判之一，但仍扮演着关键角色，也可能减轻新政府挨批调查行动缓慢的压力。





纳吉和他的辩护律师形容，这些案件是新政府对纳吉的报复。纳吉的首席辩护律师夏非（ Muhammad Shafee Abdullah ）声称，即将到来的审讯具有“政治目的”。





他告诉法新社：“假如给我一位公正的法官，一套公正的司法制度，让证人自行供证，而非经过训练，我会赢得这场官司。”





审讯日期已排至 3 月底，检方料将传讯数十名证人。





近几周来，纳吉在社群媒体人气意外窜升，他不断攻击新政府政策，并贴出与人讨论经济问题的照片，吸引大批网友追随，凸显他突如其来的惊人转变。纳吉担任首相 9 年期间，经常被批评与民脱节，





约翰．凯波特大学（ John Cabot University ）马来西亚专家魏尔希（ Bridget Welsh ）说：“这个新形象 … 是塑造出来的，与他的任期无关。”





“我认为审判将重创纳吉的地位。”（中央社）

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