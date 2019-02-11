涉一马弊案侵吞公款 大马前首相将受审

马来西亚前首相纳吉（Najib Razak）本周将出庭，接受关于国家投资基金一马发展公司（1MDB）数十亿美元金融丑闻的审判；这桩震撼全球的丑闻导致他长期执政的政治联盟垮台。
纳吉和他的亲信被控侵吞1MDB主权财富基金45亿美元资产，这项令人难以置信的欺诈行为不单单发生在马来西亚，还延伸至瑞士和非洲国家塞席尔。
纳吉据称将涉嫌挪用的公款用在全球疯狂购物，包括一艘价值2亿5000万美元的超级游艇、高端房地产、以及莫内（Monet）和梵谷（Van Gogh）艺术品等。
这桩丑闻波及众多名流，涉案主谋曾与好莱坞影帝李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）及美国社交名媛芭莉丝．希尔顿（Paris Hilton）一同出席派对，马来西亚新政府也指控华尔街巨头高盛集团（Goldman Sachs）涉嫌在与1MDB合作期间，窃走数十亿美元。
公众对贪渎指控的反感是导致纳吉和执政联盟败选的主因之一，马来西亚1957年脱离英国独立以来，这个政治联盟便未曾间断执政。
纳吉领导的执政联盟去年5月意外大败后，65岁的纳吉遭到逮捕，被控42项罪名，但他极力否认涉及不法。
出身贵族的纳吉并未保持沉默，反而发起一连串宣传闪电战，企图将自己塑造成亲民的形象，并且不断嘲讽新政府。
明天展开的审讯将聚焦在关于1MDB过去旗下单位SRC国际（SRC International）一笔4200万令吉（1030万美元）款项，如何进入纳吉私人帐户的指控。
这起案件涉及3项洗钱、3项刑事违反信托和一项滥权罪名，纳吉否认所有指控。
这只不过是纳吉料将为一马弊案接受的多项审判之一，但仍扮演着关键角色，也可能减轻新政府挨批调查行动缓慢的压力。
纳吉和他的辩护律师形容，这些案件是新政府对纳吉的报复。纳吉的首席辩护律师夏非（Muhammad Shafee Abdullah）声称，即将到来的审讯具有“政治目的”。
他告诉法新社：“假如给我一位公正的法官，一套公正的司法制度，让证人自行供证，而非经过训练，我会赢得这场官司。”
审讯日期已排至3月底，检方料将传讯数十名证人。
近几周来，纳吉在社群媒体人气意外窜升，他不断攻击新政府政策，并贴出与人讨论经济问题的照片，吸引大批网友追随，凸显他突如其来的惊人转变。纳吉担任首相9年期间，经常被批评与民脱节，
约翰．凯波特大学（John Cabot University）马来西亚专家魏尔希（Bridget Welsh）说：“这个新形象…是塑造出来的，与他的任期无关。”
“我认为审判将重创纳吉的地位。”（中央社）
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