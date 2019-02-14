谷歌宣布今年投资130亿美元 在美国各地大兴土木

据外媒最新消息，谷歌公司首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)周三在一篇博文中表示，该公司正在建设新的数据中心和办公室，并将会在全美国扩张几个关键地点，今年的投资额将高达130亿美元。





据国外媒体报道，皮查伊概述了这些计划，其中包括在内华达州、俄亥俄州、得克萨斯州和内布拉斯加州开设新的数据中心，这是该公司首次在这些州建立基础设施地点。





该公司还将把在美国弗吉尼亚州的员工增加一倍，通过新的办公室和更多的数据中心空间，提供更多开发华盛顿特区市场的机会，并扩大其在哈德逊广场(Hudson Square)的纽约办公园区。





在过去一年中，谷歌的资本支出增长了一倍多，达到254.6亿美元，如今谷歌正表现出进一步打开钱包投资的意愿。





今天的谷歌已经不再是一家简单的网络广告巨头，谷歌正在努力跟上亚马逊云计算和微软的步伐，正在建设更多数据中心，以增强其云计算部门的实力。这是一项需要为大公司和政府机构提供快速、可靠的计算访问和资源的业务。





当然，谷歌旗下的数据中心还为谷歌的核心搜索、Gmail电子邮箱和YouTube网络视频提供服务。





谷歌公司没有说在美国的每个地点都要花费多少投资额度，也没有提供当地政府提供的税收优惠信息。谷歌母公司Alphabet的财务主管露丝·波拉特(RuthPorat)在本月早些时候的第四季度财报电话会议上表示，她预计“2019年资本支出增长率将显著放缓”。





皮查伊表示，谷歌在美国的扩张计划可能会在内布拉斯加州、内华达州、俄亥俄州、得克萨斯州和弗吉尼亚州以及俄克拉何马州和南卡罗来纳州创造数万个建筑就业机会，该公司正在这些地区扩大现有的数据中心。谷歌没有说明数据中心和办公室将创造多少新的就业机会。

皮查伊还表示，该公司将在得克萨斯州和马萨诸塞州新建办公大楼，在伊利诺斯州、威斯康星州、华盛顿州和佐治亚州建设更多办公空间，并在洛杉矶附近和加州湾区重建加利福尼亚州的办公地点，包括西侧展馆(Westside Pavillion)和云鹅港(Spruce Goose Hangar)的场所。





上周，奥斯汀市媒体报道称，谷歌公司计划在得克萨斯州奥斯汀新建一座办公大楼，以增加约5000名员工。2018年末，该公司宣布，将投资10亿美元在纽约市建造一座新办公园区，该公司表示，这将使那里的员工人数在当时的7000人基础上翻一番。（腾讯科技）

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