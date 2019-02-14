峰回路转？纽约人反对亚马逊HQ2 多伦多有盼头

据华盛顿邮报（The Washington Post）报道，由于面临纽约民众及维权组织的强烈反对，亚马逊（Amazon.com）正重新考虑是否把第二总部（HQ2）的一半设在纽约，如果亚马逊的老板贝佐斯（Jeffrey P. Bezos）取消当初的决定，那么在竞争亚马逊HQ2中一直名列前茅的多伦多又有了盼头。
其实亚马逊的老板贝佐斯本人就拥有华盛顿邮报，因此这样的报道应该不是空穴来风。
众所周知，北美各大城市对亚马逊HQ2的竞争相当激烈，最后尘埃落定，将第二总部一分为二：花落首都华盛顿郊区的水晶城（Crystal City），以及纽约的长岛市（Long Island City）。
亚马逊决定将半个HQ2设在纽约，将为这个美国最大城市带来25,000个工作岗位（也就是亚马逊当初承诺的50,000份高薪职位的一半），纽约州州长Andrew M. Cuomo和纽约市市长Bill de Blasio都欣喜若狂，承诺会提供数亿元的财政补贴或税务优惠。
纽约州长Andrew M. Cuomo甚至开玩笑说，他太高兴了，恨不得把自己的名字都改成亚马逊，不再叫Andrew Cuomo，而是Amazon Cuomo！
但纽约市一些民选官员，维权组织和市民的态度不仅仅是冷淡，甚至是强烈的反对。在亚马逊做出决定之后，各种社区团体组织了一波又一的抗议活动，几乎从未消停过。
为什么纽约州市两级高官为第二个总部弹冠相庆之时，却引来底层民众强烈反弹？
相关组织及批评者列出了洋洋八大理由，最核心的是：纽约市政府向亚马逊提供了15亿美元的税收优惠政策；更多纽约人可能无家可归；租金会飙升；当地企业更难生存；加重已经不堪负荷的交通压力...
去年5月，当亚马逊HQ2的竞争正酣时，知名咨询公司Resonance认为多伦多在满足亚马逊北美第二总部标准方面仅次于纽约，但是在税收激励措施上，多伦多还是有着不小的差距。
Resonance根据亚马逊第二总部选址的标准，包括人才引进，文化社区契合度，生活质量，住房可负担率，娱乐、稳定友好的商业环境6大关键因素的评分机制，将所有20个候选城市按照获选可能重新排名。新排名中，前五位依次为：纽约，多伦多，芝加哥，北佛吉尼亚和洛杉矶。
何况，多伦多对竞争亚马逊HQ2相当着力，市长庄德利曾经多次表示，他会主导这场竞标，说服亚马逊将其新总部设到多伦多。
庄德利曾经表示，他相信多伦多是黄金候选城市。他曾在一份声明中说：“我们是一个大胆而有创意的城市，拥有大批本土科技人才。我们也会继续吸引全球人才和公司。我将会领导这场竞标，让亚马逊选择安家在多伦多。”
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