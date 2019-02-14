峰回路转？纽约人反对亚马逊HQ2 多伦多有盼头

据华盛顿邮报（ The Washington Post ）报道，由于面临纽约民众及维权组织的强烈反对，亚马逊（ Amazon.com ）正重新考虑是否把第二总部（ HQ2 ）的一半设在纽约，如果亚马逊的老板贝佐斯（ Jeffrey P. Bezos ）取消当初的决定，那么在竞争亚马逊 HQ2 中一直名列前茅的多伦多又有了盼头。





其实亚马逊的老板贝佐斯本人就拥有华盛顿邮报，因此这样的报道应该不是空穴来风。

众所周知，北美各大城市对亚马逊 HQ2 的竞争相当激烈，最后尘埃落定，将第二总部一分为二：花落首都华盛顿郊区的水晶城（ Crystal City ），以及纽约的长岛市（ Long Island City ）。





亚马逊决定将半个 HQ2 设在纽约，将为这个美国最大城市带来 25,000 个工作岗位（也就是亚马逊当初承诺的 50,000 份高薪职位的一半），纽约州州长 Andrew M. Cuomo 和纽约市市长 Bill de Blasio 都欣喜若狂，承诺会提供数亿元的财政补贴或税务优惠。





纽约州长 Andrew M. Cuomo 甚至开玩笑说，他太高兴了，恨不得把自己的名字都改成亚马逊，不再叫 Andrew Cuomo ，而是 Amazon Cuomo ！





但纽约市一些民选官员，维权组织和市民的态度不仅仅是冷淡，甚至是强烈的反对。在亚马逊做出决定之后，各种社区团体组织了一波又一的抗议活动，几乎从未消停过。





为什么纽约州市两级高官为第二个总部弹冠相庆之时，却引来底层民众强烈反弹？





相关组织及批评者列出了洋洋八大理由，最核心的是：纽约市政府向亚马逊提供了 15 亿美元的税收优惠政策；更多纽约人可能无家可归；租金会飙升；当地企业更难生存；加重已经不堪负荷的交通压力 ...





去年 5 月，当亚马逊 HQ2 的竞争正酣时，知名咨询公司 Resonance 认为多伦多在满足亚马逊北美第二总部标准方面仅次于纽约，但是在税收激励措施上，多伦多还是有着不小的差距。





Resonance 根据亚马逊第二总部选址的标准，包括人才引进，文化社区契合度，生活质量，住房可负担率，娱乐、稳定友好的商业环境 6 大关键因素的评分机制，将所有 20 个候选城市按照获选可能重新排名。新排名中，前五位依次为：纽约，多伦多，芝加哥，北佛吉尼亚和洛杉矶。





何况，多伦多对竞争亚马逊 HQ2 相当着力，市长庄德利曾经多次表示，他会主导这场竞标，说服亚马逊将其新总部设到多伦多。





庄德利曾经表示，他相信多伦多是黄金候选城市。他曾在一份声明中说： “ 我们是一个大胆而有创意的城市，拥有大批本土科技人才。我们也会继续吸引全球人才和公司。我将会领导这场竞标，让亚马逊选择安家在多伦多。 ”





但亚马逊最后如何决策，以及多伦多会如何动作，目前只能拭目以待。

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