印度部长：将建水坝 以限制向巴基斯坦输送淡水

印度交通部长尼廷∙加德卡里（Nitin Gadkar）2月21日表示，印度政府决定建造水坝以限制从印度河流向巴基斯坦输送淡水。
据外媒2月22日消息，加德卡里在其推特上写道：“莫迪总理领导下的我国政府决定限制向巴基斯坦供水。相反，我们将从我们的东部河流引水，以便向我们在查谟-克什米尔以及旁遮普邦的同胞供水。”
他表示，其中一座水坝——在拉维河上的Shahpurkandi地区的建设已开始。加德卡里通知称，该计划框架下所有政府批准的项目均为国家项目。
据了解，印巴关系危机在2月14日之后急剧恶化，当时一名自杀式炸弹袭击者在印度北部查谟-克什米尔邦的准军事化警察部队车队旁自爆。伊斯兰主义组织“默罕默德军”宣称对此次袭击事件负责，其领导人马苏德∙阿兹哈尔据新德里消息将总部设在巴基斯坦。本次恐袭造成45人死亡。
袭击后印度指责巴基斯坦支持恐怖主义团伙，从伊斯兰堡召回其大使进行磋商，同时还将来自巴基斯坦的商品的关税提高至200%，实际上以此禁止了这些商品的进口。巴方坚决反对在未经任何调查的情况下将伊斯兰堡与恐袭联系起来，并建议与印度共同对事件进行调查。
此外，联合国秘书长发言人杜加里克2月21日也曾表示，秘书长古特雷斯对印度与巴基斯坦关系表示严重关切。
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