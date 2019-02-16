中国向巴基斯坦提供35亿美元贷款和补助金





中国承诺向巴基斯坦提供大约 35 亿美元，为巴基斯坦不断减少的外汇储备提供支持，并为巴基斯坦新政府实施的社会经济发展计划提供资金。





经官方及外交消息来源证实，北京方面很快将把 25 亿美元存入巴基斯坦国家银行 (SBP) ，这将使中国本财年向巴基斯坦提供的商业贷款总额达到 45 亿美元。





有关官员称，中国政府还承诺在未来 3 年向巴基斯坦的教育、卫生、职业培训、饮水及扶贫项目捐助 10 亿美元。





巴基斯坦计划发展改革部长巴赫蒂尔 (Makhdum Khusro Bakhtyar) 说，中国专家定于本月晚些时候抵达伊斯兰堡，根据承诺的赠款协调社会经济发展项目。





尽管巴基斯坦从中国获得了约 20 亿美元的商业贷款存款，从沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国获得了 40 亿美元的商业贷款存款，但该国的外汇兑换仍面临巨大压力。





巴基斯坦国家银行上周的外汇储备为 82 亿美元，仅够满足两个月的进口需求。





中巴经济走廊





中国在过去六年里一直大力出钱，帮助其亲密盟友巴基斯坦克服严峻的经济挑战，中国在投资、软贷款和商业存款方面都做出了巨大的财政贡献。





根据 “ 一带一路 ” 倡议，中国政府已向巴基斯坦投资 190 亿美元用于建设、改善公路基础设施和发电厂，与此同时还开放了阿拉伯海战略港口瓜达尔港。北京还向伊斯兰堡提供优惠贷款，用于中巴经济走廊 (CPEC) 的一些项目。





这项合作协议为巴基斯坦创造了 7 万多个就业机会，并迅速解决了该国长期的能源危机。中巴经济走廊的所有重大项目都将在今年年底前完成，来自中国的投资也已经终止。





中国和巴基斯坦官员表示，中巴经济走廊下一阶段的工作正在筹备中，预计在未来几周内完成，届时将开始在巴基斯坦各地建设 9 个经济特区。





中国政府计划将一些工业转移到新的工业区，从而帮助巴基斯坦增加出口，克服巨额贸易逆差，并增加现金储备。





巴基斯坦参议院外交事务委员会主席、资深反对派参议员穆沙希德 • 侯赛因 (Mushahid Hussain) 指出，中巴经济走廊 “ 改变了巴基斯坦的形象 ” ，并鼓励其他国家在该国投资。他赞扬中国是五年前唯一一个为巴基斯坦带来前所未有的大规模投资的国家，当时其他国家出于与恐怖主义有关的安全及政治考量，不愿这样做。





穆沙希德 • 侯赛因说： “ 在中巴经济走廊之前，人们谈论的是巴基斯坦的问题，说巴基斯坦是一个失败的国家。现如今在人们眼中，巴基斯坦是解决关键地区问题 ( 包括阿富汗 ) 的其中一环，更是一个欢迎投资、欢迎游客到访的友好国家。 ”





中国驻巴基斯坦大使姚敬表示，一个和平、稳定、发展、繁荣的巴基斯坦符合中国的利益。（美国之音）





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