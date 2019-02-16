特朗普赞中国靠死刑解决毒品问题

美国总统特朗普星期五（ 2 月 15 日）赞扬中国对毒贩动用死刑的做法打击毒品泛滥。他说，中国国家主席习近平在阿根廷对他说，中国没有毒品问题， 因为中国对毒贩处以死刑。特朗普还表示，美中贸易谈判中最让他感到激动的是中国国家主席习近平同意将芬太尼列入管制品清单。特朗普此前表示，他希望中国对制造贩卖芬太尼的毒贩处以死刑。





特朗普是在白宫玫瑰园就修建边境墙问题宣布国家紧急状态时谈到了美中贸易会谈并谈起芬太尼问题。他对在场记者表示，美国的高级专家们对毒品问题长期议而不决，贩毒分子只是被处以罚款，而中国国家习近平告诉他，中国靠死刑解决了毒品问题。





特朗普总统说： “ 我跟中国的习主席在阿根廷峰会上做的一件事是，甚至在我谈贸易之前， --- 这是一次贸易会谈，进行得非常好。但是甚至在我谈贸易之前，我谈了一个更重要的问题，并说，请注意，有大量的芬太尼进入我们的国家，害死数以万计的人，我认为数量比人们意识到的要多得多。我非常希望您宣布它是致命药物，列入你们的刑事管控清单，那个刑事清单比我们的刑事清单要严厉多了。按照他们的刑事清单，毒品贩会受到一种叫做死刑的惩罚。按照我们的刑事清单，毒品贩受到的惩罚叫做：罚笔款如何？ ”





特朗普总统继续说： “ 当我问习主席时，我说你们有毒品问题吗？ ( 他说 ) ，没有，没有。我说，你们有 14 亿人。您说你们没有毒品问题是什么意思？ ( 他说 ) 没有，我们没有毒品问题。我说 ‘ 为什么 ’ ？ ( 他说 ) 死刑。我们给贩卖毒品的人判死刑。问题就了结了。我们怎么做的？我们成立蓝丝带委员会 ( 高级专家委员会 ) ，这些可爱的男士和女士，围着桌子坐着，一起吃午饭，一起吃晚饭，浪费很多的时间。 ”





特朗普接着说： “ 所以我们要变得聪明，我们可以变得聪明。你可以了结毒品问题，而且了结的进度比你想象的要快得多。但是习主席已经同意把芬太尼列入他的致命药物清单。这是刑事处罚，惩罚是死刑。所以坦率地说，这是我们的贸易协议中让我最感兴奋的事情之一。 ”

不过观察人士说，中国远未解决毒品泛滥的问题。去年，中国官方的国家禁毒委员会发布的《 2017 年中国毒品形势报告》称， 2017 年，中国全国禁毒部门共破获毒品刑事案件 14 万起，打掉制毒贩毒团伙 5534 个，抓获毒品犯罪嫌疑人 16.9 万名，缴获各类毒品 89.2 吨。报告说，中国的 “ 国内毒品形势稳中可控。 ”





旅居纽约的中国独立观察人士横河认为，中国官方的数据反而显示中国毒品形势的严峻。他说： “ 像这种情况，在任何一个国家都是非常严峻的形势。结果呢，他们居然在这么严重的情况下说出的结论是国内毒品形势稳中可控。 ”





横河把这份官方报告吹嘘的中国政府禁毒工作的巨大成就与中国的反腐总过做比较。他说： “ 如果说反腐能够取得重大胜利的话，能够打下一大批贪官的话，甚至可以把原政治局和常委一级打掉一半，或者是中央委员打掉一半的话，那就说明腐败问题非常严重。只有非常严重的腐败才会达到这种程度，就是说，这个胜利本身不是一件好事情。它是表示问题很大。因为成果和腐败是成正比的。禁毒也是这样的，禁毒成果越大就说明毒品问题越严重。 ”

《 2017 年中国毒品形势报告》说， 2017 年中国全国吸毒人数为 255.3 万名，同比增长 1.9% ，其中滥用合成毒品（例如冰毒）人数为 153.8 万，占全部吸毒人数 60.2% ，滥用阿片类毒品（芬太尼亦属于阿片类药物）人数为 97 万，占全部吸毒人数的 38% 。





特朗普在白宫的这段讲话暗示，美国芬太尼泛滥的问题在一定程度上是因为惩罚力度不足。对此，人权组织国际特赦 (Amnesty International) 刑事司法项目高级项目专员克里斯蒂娜 · 罗斯 (Kristina Roth) 表示，并没有证据显示死刑可以有效震慑并抑制毒品走私。





国际特赦组织反对任何死刑。罗斯提到，中国是五个可以对某些与贩毒相关的罪行处以死刑的国家之一。但是她说： “ 人们想象死刑可以起到震慑作用，但并没有任何结论性的研究能够证明这一点。中国的习主席可能以为死刑有助于遏制毒品在中国的使用。但我并不认为实际情况是这样的。我也严重怀疑，如果特朗普考虑在美国这样做的话，它会发挥这样的效果。 “

美中元首去年 12 月在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行会晤后，中方表示将把芬太尼列为管控物质。特朗普曾表示，这是中方 “ 一种了不起的人道主义姿态 ” 。





据统计， 2017 年美国因过量使用芬太尼而致死的人数超过 7 万。美国坚称，中国是美国非法芬太尼的主要来源。





然而，中国官方的《环球时报》最新报道称，中国对芬太尼药品管理极其严格，未发现出口的芬太尼类药品在进口国或第三国流弊的情况。报道说， “ 中国是全世界对芬太尼类药品管制最为严格的国家，至今没有发现 1 克流入非法渠道，更不可能进入美国国内。 ”





据美国禁毒署

(DEA)

的官员表示，由于芬太尼合成方便，在中国可以以

3000-5000

美元的价格购买到

1

公斤芬太尼。（美国之音）

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