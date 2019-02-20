文在寅在印媒发表署名文章：韩印将引领亚洲时代

韩国总统文在寅 20 日在印度销量最高的英文报纸《印度时报》发表署名文章称： “ 我坚信亚洲时代即将到来，韩国和印度有望站上舞台中心。 ”

综合韩联社、《印度时报》 20 日报道，文在寅在印度总理莫迪 21 日访问韩国前夕发文指出，今年对两国来说都是深具意义的一年，印度迎来领导 “ 非暴力不合作运动 ” 的甘地诞辰 150 周年，韩国迎来三一独立运动和临时政府成立 100 周年。两国曾饱受殖民侵略带来的苦难，但都通过人民的力量实现独立，并取得举世瞩目的经济发展和民主成就。





文在寅表示，两国交集多，人民之间的好感也多。许多韩国人倾慕印度诗圣泰戈尔，并将有着伟大灵魂的甘地视为最尊敬的人。印度人爱用韩国手机、汽车、电视，年轻人喜欢韩国流行音乐。他和莫迪频繁会面加深友谊，并回忆去年 7 月在印度国是访问时与莫迪同乘地铁前往三星手机诺伊达工厂的情景。

文在寅表示，两国领导人一直在具体讨论如何开创引领亚洲时代的韩印关系，两国关系愿景的关键词是人民（ People ）、繁荣（ Prosperity ）、和平（ Peace ），即打造人人共享的富饶和平共同体。在去年提出的愿景指引下，去年两国双边贸易额达到 215 亿美元，创下历史纪录，双方决定把合作范围扩大到基础建设、高新科技、宇宙航天、能源领域，争取 2030 年实现 500 亿美元的双边贸易额。





文在寅指出，印度在基础科学和信息技术方面拥有世界一流的人才库，拥有创新型企业生态系统。韩国在信息技术、制造、商用化方面拥有优势，如果能取长补短，可望引领第 4 次工业革命时代。一周后 “ 金特会 ” 将在越南河内举行，朝鲜半岛和平进程有望提速，如果能建立永久和平机制，必将对整个亚洲的和平与繁荣作出巨大贡献。

据韩国国际广播电台报道， 14 日，韩国青瓦台发言人金宜谦在记者会上表示，应韩国总统文在寅的邀请，印度总理莫迪将从 21 日起对韩国进行为期两天的国事访问。

22 日，文在寅将与莫迪举行首脑会谈。韩国和印度是 “ 特别战略伙伴关系 ” ，双方将就实质性合作领域推广至基础设施、科学技术、太空和防御产业等有关方案深入进行讨论。

此外，印度将对韩国政府推进的 “ 朝鲜半岛和平进程 ” 表示全面支持，双方还将就国际社会和平与繁荣有关合作方案进行讨论。

这是

2015

年后，印度总理时隔

4

年首次访韩。

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