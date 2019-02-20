俄罗斯称中俄将签署重型直升机制造和生产合同

俄罗斯卫星网 2 月 20 日报道，俄罗斯国家技术集团公司国际合作和地区政策部主任维克托 ∙ 克拉多夫向卫星通讯社记者表示，俄方 1-2 个月后将与中国签署重型直升机制造合同。

克拉多夫指出： “ 这是一项建造和生产重型直升机的重大合同，将于最近 1-2 个月内签署。 ”





克拉多夫说，直升机的负载能力将达到大约 15 吨。

2018 年 11 月有报道称，俄中计划签署联合研制重型直升机总合同。

2019 年印度航展（ AeroIndia 2019 ）将于 2 月 20 日至 24 日在班加罗尔举行。





在 2017 年第四届中国天津直升机博览会上，中航工业参展展台上展出了中国正在与俄罗斯一起研制的重型直升机的最新模型。

从机体布局以及动力系统的配置看，中俄联合研制的重型直升机使用的仍然是米 -26 的动力系统，虽然减小了机身尺寸，但这主要是出于强化直升机高原飞行性能的考虑。

中俄重型运输直升机项目由 “ 俄罗斯直升机 ” 控股公司与中航直升机公司（中航工业子公司）联合研制。预计最大起飞重量为 38.2 吨，实用升限为 5700 米。飞行距离将达到 630 公里，最高速度为 300 公里 / 小时。最大舱内有效载荷为 10 吨，外挂载荷达到 15 吨。

乌克兰马达西奇公司公关部负责人曾在 2017 年表示，中俄重型运输直升机计划安装乌克兰马达西奇公司生产的 D-136-2 改型发动机。

D-136-2

发动机是由

D-136

发动机发展而来，

D-136

是应用于俄罗斯重型直升机米

-26

的发动机，单台功率为

8500

千瓦，

D-136-2

经过改进之后单台功率达

9100

千瓦。

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