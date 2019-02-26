SEC要求法官约束特斯拉CEO马斯克 因其藐视之前的和解协议

美国证券交易委员会 (SEC) 周一称，一家联邦法院应该约束特斯拉 CEO 马斯克 (Elon Musk) ，因为他在推特上发表新的声明，藐视去年与 SEC 达成的和解协议。这导致特斯拉股价在盘后大跌 5% 。





马斯克、特斯拉和 SEC 去年就 SEC 提起的一项诉讼达成和解。诉讼指控马斯克在 8 月发出的有关他计划将特斯拉私有化的推文具有误导性。作为和解协议的一部分，马斯克在社交媒体上发表的任何重要声明事先都需经过特斯拉的审核。





SEC 提到马斯克在 2 月 19 日发布的推文： “ 特斯拉在 2011 年的汽车产量为零，但 2019 年将达到 50 万辆左右 ” ，称马斯克在发布该推文前并未事先寻求或获得许可。该推文并不准确，但散布给了超过 2,400 万人。





“ 马斯克从事了最终判决中事先许可条款旨在防止的行为，因此违反了法院的最终判决， ”SEC 在周一向曼哈顿联邦法庭提交的动议中写道。





马斯克随后澄清其推文，称到 2019 年底时的 “ 年化生产速度 ” 很可能达到大约 50 万辆，交付量预计在 40 万辆左右。





该动议要求法官签发一项命令。该命令将要求马斯克有义务说明，为何他藐视和解协议，却不应受到约束。





特斯拉未立即回复置评请求。

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路透社

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