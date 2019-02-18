伊朗新型国产潜艇列装 导弹射程覆盖美以军事基地

在与美国关系紧张的局势下，伊朗周日（ 17 日）通过电视直播向外界展示了一款该国国产新型列装潜艇，该潜艇装备巡航导弹和尖端设备。

据路透社援引伊朗媒体消息，伊朗总统鲁哈尼（ Hassan Rouhani ）在现场直播仪式上宣布： “ 我命令，从这一刻起，法塔赫（ Fateh ）潜艇列装伊朗海军部队！ ” 据报道，法塔赫 “ 征服者 ” 潜艇重量为 600 吨，伊方称其 “ 拥有最先进的武器装备，包括可从水下位置发射的鱼雷、水雷和巡航导弹 ” 。

去年 5 月，美国宣布退出伊核协议，并重新对伊朗实施制裁。当时美国方面表示，伊核协议存在缺陷，因为它不包括限制伊朗发展弹道导弹或支持叙利亚、也门、黎巴嫩和伊拉克的代理人。





面对国际压力和禁运，伊朗已经开发出一套庞大的国内军火工业体系，并能生产许多禁止其进口的武器。鲁哈尼在伊朗南部港口城市阿巴斯（ Bandar Abbas ）说道， “ 我们的武装力量完全是防御性的，我们的敌人对伊朗施加的压力和制裁推动了我们的进步。 ”

去年 12 月 1 日，伊朗海军入役一艘该国自产先进的驱逐舰。伊媒称该驱逐舰系西亚最先进的驱逐舰，具有躲避雷达侦测的隐形功能，并可能被派往美国后院地区执行任务。

对于本次列装潜艇的先进程度，伊朗方面表示，该潜艇能够在超过 200 米深度的水下运行近五周。该潜艇配备的导弹射程可达 2 ， 000 公里，这使得以色列和美国的军事基地被纳入其攻击范围。

据了解，伊朗海军装备可远溯至

1979

年伊斯兰革命前，目前装备多为美国造。近年来，伊朗武器已逐步开始国产化趋势，伊朗曾在

2010

年启用第一艘国产驱逐舰，此亦为伊朗海军更新装备计划之一部分。

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