梅根支持英国课程非殖民化:大学需要更多黑人教授

今年 1 月，英国肯辛顿宫宣布基于长期以来从事相关案例和事务，王室最新成员梅根（ Meghan Markle ）成为 4 个组织的赞助人。一上台，梅根便表达了她对黑人学者和学生在这些组织中竞选活动的支持，以确保英国校园内的群体和文化的多样性。

据俄罗斯卫星通讯社消息，英国媒体报道称，当梅根于 1 月成为英联邦大学国际组织协会（ ACU ）的赞助人时，她对英国教授的多样性表示惊讶。当梅根看到统计报告时，她甚至发出惊呼： “ 天啊！ ” 据报道，英国平等和高等教育工作人员统计报告显示， 2018 年的数据表明，在 14 ， 205 名男教授中，超过 12 ， 000 名是白人，只有 90 名是黑人。

由于英国王室不干政的传统，一些网友在社交媒体上对梅根陷入政治议题表示了忧虑。有网友表示，不质疑英国许多大学的种族构成可能存在不成比例的问题，但请梅根不要讨论政治问题。 “ 王室成员不应冒险进入政治 …… 危险！ ”

亦有人表示不论种族、性别或性取向，都应根据其优点雇用一个人：他们为什么要因为是黑人就在大学里找工作呢？如果他们能力上最适合这个职位而不是因为他们的肤色，那么他们就应该得到这份工作。

还有人批评运动的概念本身就是 “ 种族主义 ” 的：这本身不是一种种族主义吗？这是声称要用种族主义打击想象中的 “ 种族主义 ” ！





据报道，自 2016 年牛津学生上街清除 19 世纪殖民主义者和奴隶主罗德思（ Cecil Rhodes ）的雕像开始， “ 课程非殖民化 ” 运动便争议不断。其中一位活动人士表示，罗德思 “ 负责各种盗窃土地，屠杀成千上万的非洲黑人，在钻石矿区实行无法形容的劳动剥削制度，并制定原始种族隔离政策 ” 。 “ 课程非殖民化 ” 运动便旨在 “ 面对帝国遗产 ” （即 “ 无趣和陈腐的白人男 ” 教授），推动 “ 在英国实现课程的非殖民化 ” ，以确保英国校园内的群体和文化的多样性。

在 1 月下旬访问位于伊斯灵顿的伦敦大学城期间，梅根就鼓励学者们 “ 打开关于英国大学课程的对话 ” ，以避免 “ 继续每日死记硬背 ” ，因为 “ 有时候这种做法真的过时了，需要更新 “ 。

“

关于种族平等的许多问题是相似的，很高兴看到她接受了这一点。变革早就应该进行了。

”

负责推动伦敦大学课程非政治化运动的萨巴拉特南（

Meera Sabaratnam

）告诉《星期日泰晤士报》。

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