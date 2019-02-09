崔永元再爆料 指内地警察巨款存香港银行

中国名嘴崔永元在其个人实名认证微博发文称，一名内地警察在香港和内地有巨额存款超过 5,000 万港元，在香港还有物业。崔永元提及中国公安部刑侦局的官方微博，呼吁速查，因为他不断受到重用。





崔永元在微博上贴的图片显示，名为

“LIN FENG”

的内地警察，在香港汇丰银行的账户余额达

37,788,537.50

港元（

1

港元约合

0.13

美元），他并在九龙塘岗村道持有物业。





此外，该名警察在中国工商银行深圳支行的帐户，亦存有为

16,878,332.65

元人民币。





据香港《明报》

2

月

8

日报道，崔永元的爆料，

2

月

8

日在内地微博引起高度关注，暂未有官方机构回应。





一名网民留言：

“

嗯，那个在香港和深圳有着几千万巨款的警察是谁呢？反正不是那些大年初一还在值班备勤挨打受气心脏病突发牺牲在岗位上的所长、副所长、民警们。我们先看看这个瓜是南方的还是北方的吧！

不过，有些人千万别造谣啊。

”





对此，崔永元回复称，

“

这个瓜是南方的。本人

2013

年起

‘

造谣

’

无数，很不幸，事实证明，全

XX

是真的

”

。





崔永元是中国央视前主持人，也是第十一届、第十二届全国政协委员。





2018

年，崔永元曾炮轰知名影星范冰冰涉嫌偷税漏税。

2018

年底，崔永元又爆料

“

陕西千亿矿权案

”

卷宗在中国最高法院

“

被盗走

”

，引发舆论哗然。

（多维新闻）

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