菲总统“鼓励”军方政变：选年轻领导人 干不好杀

菲律宾总统杜特尔特7日发表讲话，建议菲律宾军队下次用政变的方式选择新领导人时，去选择那些优秀的年轻人，而不要再选现在的这些政客了。
“今日俄罗斯”（RT）8日报道称，在马拉卡南宫新政府官员宣誓就职仪式上，杜特尔特再次呼吁，如果军方质疑自己的领导能力，那就要毫不犹豫地赶他下台。
杜特尔特说道，“当社会上、出现政治动乱时，你们（军队）会发动政变。但问题是，如果政变成功，最后的结果往往是权力被拱手送给反对派。
杜特尔特认为，这样的政变是在“浪费时间”。比起这样的结果，发动政变的人更应该去寻找一些优秀的年轻人。“放弃所有（老）政客，包括我在内，”杜特尔特这样说道。
对于政变后被推选上来的新领导人，杜特尔特表示，“（你们）要保证新领导人的安全，并多给他们发工资。”
杜特尔特说：“如果（新领导人）做的好，我们军人每年都会给（新领导人）涨工资，每年涨100万新元；但是如果（新领导人）做的不行，那就要被杀掉。”
RT称，这并非是杜特尔特首次呼吁军队决定菲律宾的政治前途了。去年9月，杜特尔特也曾发表过类似言论。自从1986年以来，菲律宾已经经历了十余次政变。
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