菲总统“鼓励”军方政变：选年轻领导人 干不好杀

菲 律宾总统杜特尔特 7 日发表讲话，建议菲律宾军队下次用政变的方式选择新领导人时，去选择那些优秀的年轻人，而不要再选现在的这些政客了。

“ 今日俄罗斯 ” （ RT ） 8 日报道称，在马拉卡南宫新政府官员宣誓就职仪式上，杜特尔特再次呼吁，如果军方质疑自己的领导能力，那就要毫不犹豫地赶他下台。





杜特尔特说道， “ 当社会上、出现政治动乱时，你们（军队）会发动政变。但问题是，如果政变成功，最后的结果往往是权力被拱手送给反对派。

杜特尔特认为，这样的政变是在 “ 浪费时间 ” 。比起这样的结果，发动政变的人更应该去寻找一些优秀的年轻人。 “ 放弃所有（老）政客，包括我在内， ” 杜特尔特这样说道。

对于政变后被推选上来的新领导人，杜特尔特表示， “ （你们）要保证新领导人的安全，并多给他们发工资。 ”

杜特尔特说： “ 如果（新领导人）做的好，我们军人每年都会给（新领导人）涨工资，每年涨 100 万新元；但是如果（新领导人）做的不行，那就要被杀掉。 ”

RT

称，这并非是杜特尔特首次呼吁军队决定菲律宾的政治前途了。去年

9

月，杜特尔特也曾发表过类似言论。自从

1986

年以来，菲律宾已经经历了十余次政变。

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