特朗普启程前往越南会晤金正恩 强调朝鲜无核化好处

美国总统特朗普周一启程前往越南，与朝鲜领导人金正恩举行第二次峰会。特朗普强调了朝鲜放弃核武器的好处，但说他不着急。





特朗普和金正恩将于周三和周四在越南首都河内会晤。八个月前两人在新加坡召开历史性峰会，是在任美国总统与朝鲜领导人之间的首次会面。





尽管外界没有真正期待第二次特金会将达成使朝鲜放弃核武器的最终协议，但一些人期望美朝在这次峰会上可能同意宣布 1950-1953 年朝鲜战争正式结束。这场战争以双方达成停战协定而告终，但未签署和平协议。





特朗普在周一 1730GMT 搭乘空军一号专机前往越南，预计在周二当地时间傍晚时抵达河内。





特朗普周日在华盛顿表示，他相信和金正恩意见一致，彼此已发展出 “ 非常非常好的关系 ” 。





在周一的推文中，他强调朝鲜若放弃核武的好处。 “ 在完全无核化下，朝鲜将迅速成为经济强国 ... 金正恩委员长将做出明智的决定！ ” 特朗普表示。





特朗普告诉记者，他和金正恩将会有 “ 很棒的峰会 ” 。





“ 我们希望无核化，就经济而言，我认为他将会使朝鲜创出多项速度纪录。 ”





不过特朗普在周日晚间的讲话中，似乎淡化了河内峰会取得突破性进展的希望，表示只要朝鲜能够继续暂停武器试验，他就能感到满意。





“ 我不着急。我不想催任何人， ” 特朗普说。 “ 我只是不希望有 ( 武器 ) 试验。只要没有试验，我们就很高兴。 ”





朝鲜上次核试验在 2017 年 9 月，并于 2017 年 11 月进行了洲际弹道导弹试验。





** 国内压力 **





特朗普离开华盛顿之际，正值国内压力逐渐升高。





特别检察官穆勒 (Robert Mueller) 即将公布对 2016 年美国大选 “ 通俄门 ” 的调查报告，外界的期待心情渐增。不过一名美国司法部高级官员周五表示，报告不会在本周出炉。





特朗普的前私人律师科恩 (Michael Cohen) 周三将在众议院一个委员会的公开听证会上作证，该委员会的主席称，特朗普的商业做法将是听证会的焦点之一。





韩国青瓦台的一位发言人在首尔对记者表示，美国和朝鲜可能在越南峰会上同意宣布 1950-1953 年朝鲜战争结束。朝鲜一直称这是向关系正常化迈出的重要一步。





“ 有这种可能， ” 青瓦台发言人金宜谦在首尔的记者会上表示。





特朗普政府一直敦促朝鲜放弃核武器计划，之后才会做出让步。朝鲜的核武器计划和导弹能力对美国构成威胁。





但近日来特朗普暗示立场可能有所软化，称如果朝鲜无核化取得实质进展，他愿意取消制裁。





** 有限协议 **





预计特朗普政府对在此次峰会上签署有限协议持开放态度，这令外界认为，双方可能最终宣布正式结束朝鲜半岛的敌对状态。





分析师称，作为交换，朝鲜可能允许国际核查人员观察宁边核反应堆的拆除情况。

如果朝鲜采取去核化措施，美国还可能同意设立朝美联络处，并批准部分朝韩项目。





美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周日对美国有线电视新闻网 (CNN) 说，在完全去核化之前， “ 那些阻止相关国家进行贸易、为朝鲜创造财富 ... 的 ” 核心经济制裁肯定会保持不变。





但他暗示，如果朝鲜采取实质性步骤，有可能对朝鲜做出其他让步。





韩国总统文在寅赞扬特朗普和金正恩，称那些反对改善韩朝关系以及朝美关系的人应该 “ 抛弃这些有偏见的观点 ” 。





越南未透露特金会的具体安排情况，比如会面地点及时间。





据韩联社报导，金正恩正在乘火车前往越南，当地时间下午

3:30 (0730 GMT)

左右通过中国衡阳市，周二早间将可抵达越南。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





