美舰再次穿越台海，捍卫印太自由航行

美国两艘军舰星期一穿越台海。美海军表示，这次例行穿越符合国际法，显示美国捍卫印太地区自由航行的决心。





这两艘军舰分别是阿利伯克级导弹驱逐舰 “ 斯特西姆（ Stethem ） ” 号和 “ 查维斯（ Cesar Chavez ） ” 号干货弹药补给舰。两舰 25 日从南向北穿越了 180 公里宽的台湾海峡，受到中国军舰的跟踪。





这是美国海军舰只一个月内再次穿越台湾海峡，也是去年 10 月以来的第四次穿越。美海军太平洋舰队发言人戈尔曼（ Tim Gorman ）少校对媒体表示， “ 斯特西姆 ” 号导弹驱逐舰和 “ 查维斯 ” 号补给舰依据国际法，于 2 月 25 日例行穿越了台湾海峡 ” 。 “ 两舰穿越台湾海峡，显示美国维护印太地区自由与公开航行的决心 ” 。





戈尔曼少校同时强调， “ 美国海军将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行并执行任务。 ”

今年 1 月 24 日，美国海军导弹驱逐舰 “ 麦坎贝尔（ McCampbell ） ” 号和 “ 迪埃尔（ Walter S. Diehl ） ” 号油水补给舰 “ 例行 ” 穿越了台湾海峡。美舰一个月内再次穿越台海，媒体认为是美国对北京方面发出的信号，即面对中国政府近期的威胁，美国会继续对台湾提供支持。此举可能会进一步加剧与中国的关系紧张。





就在 1 月初，中国国家主席习近平在纪念告台湾同胞书发表四十周年的讲话中警告说，台湾必须也将会与中国实现统一。他拒绝放弃武统的选项。几天后，台湾总统蔡英文呼吁国际社会认真对待中国的威胁。





这个月早些时候，美军太平洋地区总司令在参议院一个委员会作证时说，为了对应中国方面日益增长的军事威胁，美军需要发展目前受到美俄军控条约限制的陆基导弹。（美国之音）

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