特朗普称可能很快将与习近平签订协议结束贸易战

市场周一上扬，因为此前特朗普于周日表示，他将推迟美国就2,000亿美元中国输美商品加征关税，并把达成协议的最后期限3月1日延后。
特朗普这一决定令贸易战免于再度升级。贸易战已经导致中美两国损失数以十亿美元计的收入，并令全球金融市场陷入动荡。
美国要求中国改变与美方做生意的方式，要求给予美国企业更大的准入、落实知识产权保护并取消行业补贴。
“我们会再举行一次峰会，一次签字峰会，”特朗普周一表示。
“因此希望我们能够达成协议。不过我们非常、非常接近了。”
美国和中国的高级别谈判代表周末在华盛顿举行磋商，旨在结束2018年中期开始的关税战。
特朗普称谈判取得了进展，因此不调高对中国商品的进口关税。他也表达了谨慎的态度，称协议“可能很快达成，或根本无法达成。”
谈判双方仍在努力克服分歧，美国方面希望在协议中加入一项确保中方兑现承诺的执行机制。
特朗普表示如果双方取得更多进展，他计划在佛罗里达州的海湖庄园与习近平会晤。
他表示，“看起来”中方谈判官员将很快回来继续工作，以达成协议。
了解谈判情况的一位消息人士透露，周末与中国国务院副总理刘鹤举行谈判的是一个高级别谈判官员组成的较小团队，包括美国贸易代表莱特希泽和财长努钦。
周一稍晚特朗普在推特中写道：“有关中国贸易协议(以及更多东西)的磋商处在高级阶段。两国关系非常密切。因此我同意美国推迟提高关税。看看情况会怎样？”
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