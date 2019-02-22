日本在“芯片大战”中为何落败？日媒自省4大理由

移动互联网时代，全球半导体行业竞争激烈，美韩两国占据主导，中国作为“后生”，奋起直追。年前（11月29日），《经济学人》甚至将半导体行业的竞争提升到“芯片大战”的地位，称“中美在角逐世界主导权”。
而另一方面，曾在半导体行业有所作为的日本，近年来似乎存在感全无。根据美国IC Insights、高德纳（Gartner）两家分析机构数据显示，1990年日本企业在全球半导体行业份额达到49%；到了2018年，世界前10大半导体企业中，已看不到日本企业的身影。
2月22日，《日本经济新闻》资深编辑西条都夫发表社论，总结了日本半导体产业落败的4个原因：“组织和战略的不恰当”、“经营者能力不足”、“强烈的闭门主义”以及“偏重技术、轻视营销”。
首先，“组织和战略的不恰当”。
文章指出，如今日本国内排名靠前的半导体企业，最初大部分都是综合电子企业中的一个部门，“最初作为一种业务孵化机制充分发挥了功能”。但随着半导体业务扩大，在其需要作出迅速且果断的决断时，这种机制一下子变为枷锁。
资深分析师、如今担任日立制作所外部董事的山本高稔表示，“拥有各种各样业务的综合性企业的经营速度已经行不通。投资决断经常要慢上几步，规模也小，结果在竞争中被甩开”。
其次，“经营者能力不足”。
日本尔必达存储器前社长坂本幸雄认为，半导体这种“逐鹿全球市场”的行业，需要企业一把手亲自将“触角”伸向全世界，如有必要就飞赴当地展开直接谈判。这需要相应的人脉和能力，但“令人遗憾的是，日本这样的人少之又少”。坂本幸雄指出日本企业管理层的行动力不足，后者关注焦点偏重于“日本企业之间的竞争”。
第三点，日本企业具有“强烈的闭门主义”。
分析师出身的东京理科大学研究生院教授若林秀树，对此表示认同。美国高通等自身没有工厂的“无厂企业（指fabless）”以知识产权为基础，扩大知识产权的手段是收购初创企业。类似于制药巨头为了获得候选新药而不断收购新创企业。“但日本企业由于畏难情绪等影响，拒绝收购，拘泥于自主技术。这就是日本没有诞生强有力的‘无厂企业’的原因”。
最后是“偏重技术、轻视营销”的弊端。
一位曾在东芝任职的人士表示，“自2000年前后起，竞争的规则发生改变”。半导体市场不再是只要通过微细化技术领先就能取胜，与战略性客户齐心协力拓展用途、创造需求的努力变得重要，但日本包括经济产业省在内，对变化比较迟钝。虽然推出一些官民共同的技术开发项目，但未能对“日之丸半导体（尔必达整合NEC和日立存储器部门成立的DRAM制造商）”的东山再起作出贡献，或许是因为竞争的重心已经并非技术。
在日本，有句俗话叫“逃掉的鱼才是最大的”。西条都夫对应日本半导体领域，称这可以译为“失去的才是最美好的”。
世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，上世纪九十年代初，半导体世界市场规模仅为约500亿美元，而2018年则增长至接近10倍的4779亿美元。
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