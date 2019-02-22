    • 2019年2月22日

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    日本在“芯片大战”中为何落败？日媒自省4大理由

    星期五, 二月 22, 2019 ,

    移动互联网时代，全球半导体行业竞争激烈，美韩两国占据主导，中国作为后生，奋起直追。年前（1129日），《经济学人》甚至将半导体行业的竞争提升到芯片大战的地位，称中美在角逐世界主导权

    而另一方面，曾在半导体行业有所作为的日本，近年来似乎存在感全无。根据美国IC Insights、高德纳（Gartner）两家分析机构数据显示，1990年日本企业在全球半导体行业份额达到49%；到了2018年，世界前10大半导体企业中，已看不到日本企业的身影。
    　　
    222日，《日本经济新闻》资深编辑西条都夫发表社论，总结了日本半导体产业落败的4个原因：组织和战略的不恰当经营者能力不足强烈的闭门主义以及偏重技术、轻视营销
    　　
    首先，组织和战略的不恰当
    　　
    文章指出，如今日本国内排名靠前的半导体企业，最初大部分都是综合电子企业中的一个部门，最初作为一种业务孵化机制充分发挥了功能。但随着半导体业务扩大，在其需要作出迅速且果断的决断时，这种机制一下子变为枷锁。
    　　
    资深分析师、如今担任日立制作所外部董事的山本高稔表示，拥有各种各样业务的综合性企业的经营速度已经行不通。投资决断经常要慢上几步，规模也小，结果在竞争中被甩开
    　　
    其次，经营者能力不足
    　　
    日本尔必达存储器前社长坂本幸雄认为，半导体这种逐鹿全球市场的行业，需要企业一把手亲自将触角伸向全世界，如有必要就飞赴当地展开直接谈判。这需要相应的人脉和能力，但令人遗憾的是，日本这样的人少之又少。坂本幸雄指出日本企业管理层的行动力不足，后者关注焦点偏重于日本企业之间的竞争
    　　
    第三点，日本企业具有强烈的闭门主义
    　　
    分析师出身的东京理科大学研究生院教授若林秀树，对此表示认同。美国高通等自身没有工厂的无厂企业（指fabless以知识产权为基础，扩大知识产权的手段是收购初创企业。类似于制药巨头为了获得候选新药而不断收购新创企业。但日本企业由于畏难情绪等影响，拒绝收购，拘泥于自主技术。这就是日本没有诞生强有力的无厂企业的原因
    　　
    最后是偏重技术、轻视营销的弊端。
    　　
    一位曾在东芝任职的人士表示，2000年前后起，竞争的规则发生改变。半导体市场不再是只要通过微细化技术领先就能取胜，与战略性客户齐心协力拓展用途、创造需求的努力变得重要，但日本包括经济产业省在内，对变化比较迟钝。虽然推出一些官民共同的技术开发项目，但未能对日之丸半导体（尔必达整合NEC和日立存储器部门成立的DRAM制造商）的东山再起作出贡献，或许是因为竞争的重心已经并非技术。
    　　
    在日本，有句俗话叫逃掉的鱼才是最大的。西条都夫对应日本半导体领域，称这可以译为失去的才是最美好的
    　　
    世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，上世纪九十年代初，半导体世界市场规模仅为约500亿美元，而2018年则增长至接近10倍的4779亿美元。

    英国《经济学人》杂志表示，如果数据是21世纪的石油，那么半导体就相当于内燃机，半导体可以定位为数字社会的核心技术。不仅是民生，半导体在国防上也有很强的战略性。

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