日本在“芯片大战”中为何落败？日媒自省4大理由

移动互联网时代，全球半导体行业竞争激烈，美韩两国占据主导，中国作为 “ 后生 ” ，奋起直追。年前（ 11 月 29 日），《经济学人》甚至将半导体行业的竞争提升到 “ 芯片大战 ” 的地位，称 “ 中美在角逐世界主导权 ” 。





而另一方面，曾在半导体行业有所作为的日本，近年来似乎存在感全无。根据美国 IC Insights 、高德纳（ Gartner ）两家分析机构数据显示， 1990 年日本企业在全球半导体行业份额达到 49% ；到了 2018 年，世界前 10 大半导体企业中，已看不到日本企业的身影。

2 月 22 日，《日本经济新闻》资深编辑西条都夫发表社论，总结了日本半导体产业落败的 4 个原因： “ 组织和战略的不恰当 ” 、 “ 经营者能力不足 ” 、 “ 强烈的闭门主义 ” 以及 “ 偏重技术、轻视营销 ” 。

首先， “ 组织和战略的不恰当 ” 。

文章指出，如今日本国内排名靠前的半导体企业，最初大部分都是综合电子企业中的一个部门， “ 最初作为一种业务孵化机制充分发挥了功能 ” 。但随着半导体业务扩大，在其需要作出迅速且果断的决断时，这种机制一下子变为枷锁。

资深分析师、如今担任日立制作所外部董事的山本高稔表示， “ 拥有各种各样业务的综合性企业的经营速度已经行不通。投资决断经常要慢上几步，规模也小，结果在竞争中被甩开 ” 。

其次， “ 经营者能力不足 ” 。

日本尔必达存储器前社长坂本幸雄认为，半导体这种 “ 逐鹿全球市场 ” 的行业，需要企业一把手亲自将 “ 触角 ” 伸向全世界，如有必要就飞赴当地展开直接谈判。这需要相应的人脉和能力，但 “ 令人遗憾的是，日本这样的人少之又少 ” 。坂本幸雄指出日本企业管理层的行动力不足，后者关注焦点偏重于 “ 日本企业之间的竞争 ” 。

第三点，日本企业具有 “ 强烈的闭门主义 ” 。

分析师出身的东京理科大学研究生院教授若林秀树，对此表示认同。美国高通等自身没有工厂的 “ 无厂企业（指 fabless ） ” 以知识产权为基础，扩大知识产权的手段是收购初创企业。类似于制药巨头为了获得候选新药而不断收购新创企业。 “ 但日本企业由于畏难情绪等影响，拒绝收购，拘泥于自主技术。这就是日本没有诞生强有力的 ‘ 无厂企业 ’ 的原因 ” 。

最后是 “ 偏重技术、轻视营销 ” 的弊端。

一位曾在东芝任职的人士表示， “ 自 2000 年前后起，竞争的规则发生改变 ” 。半导体市场不再是只要通过微细化技术领先就能取胜，与战略性客户齐心协力拓展用途、创造需求的努力变得重要，但日本包括经济产业省在内，对变化比较迟钝。虽然推出一些官民共同的技术开发项目，但未能对 “ 日之丸半导体（尔必达整合 NEC 和日立存储器部门成立的 DRAM 制造商） ” 的东山再起作出贡献，或许是因为竞争的重心已经并非技术。

在日本，有句俗话叫 “ 逃掉的鱼才是最大的 ” 。西条都夫对应日本半导体领域，称这可以译为 “ 失去的才是最美好的 ” 。

世界半导体贸易统计组织（ WSTS ）数据显示，上世纪九十年代初，半导体世界市场规模仅为约 500 亿美元，而 2018 年则增长至接近 10 倍的 4779 亿美元。





英国《经济学人》杂志表示，

“

如果数据是

21

世纪的石油，那么半导体就相当于内燃机

”

，半导体可以定位为数字社会的核心技术。不仅是民生，半导体在国防上也有很强的战略性。

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