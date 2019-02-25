华为对特朗普有关5G通讯竞争的言论表示欢迎

中国科技公司华为周日对特朗普有关美国移动通讯未来的言论表示欢迎，并强调了自己作为全球领先智能手机生产商的地位。当前，中美两国正努力寻求贸易战停火。





美中两国谈判代表周日将举行第六天的磋商，以期在 3 月 1 日截止期限前就贸易纠纷达成协议。中美贸易纠纷已经扰乱到全球商业，并令世界经济步伐放缓。





华为则位于这场贸易纷争的中心，美国当局指责其违反对伊朗制裁、窃取知识产权以及为中国政府间谍活动提供方便。





在 2019 年世界移动通信大会 (MWC) 周一于巴塞罗那开幕前夕，华为轮值董事长郭平重申公司立场，即华为从来没有、也绝不会允许任何国家通过其设备进行间谍活动。





华为轮值董事长郭平称，特朗普近期表示美国需通过竞争、而非屏蔽技术来在移动通讯行业取胜，这种说法 “ 清晰正确 ” 。





特朗普周四的推文并未特别提到华为，但立场似乎有所软化，美国早些时候称应基于安全理由将华为屏蔽在西方网络之外。华为是全球最大的移动网络设备生产商。





“ 我注意到总统的推文，他说美国未来需要更快更智能的 5G 甚至 6G ，而且他意识到美国在这方面已经落后，我认为他的信息是清晰正确的， ” 郭平通过一位翻译表示。





他说美国并不能代表整个世界，呼吁设备制造商、网络运营商和政府合作制定管控网络安全风险的可靠标准。





“

我们需要有可检验的统一标准，它不应基于政治，

”

郭平说。

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路透社

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