特朗普对美朝二次峰会感到乐观

美国总统特朗普表示，他对与朝鲜领导人金正恩再次举行峰会持乐观态度。

Very productive talks yesterday with China on Trade. Will continue today! I will be leaving for Hanoi, Vietnam, early tomorrow for a Summit with Kim Jong Un of North Korea, where we both expect a continuation of the progress made at first Summit in Singapore. Denuclearization? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019





特朗普星期天在推文中说： “ 我们都期待让新加坡首次峰会取得的进展得以持续。 ”





新加坡首次峰会去年 6 月举行之后，特朗普在返回华盛顿的途中表示， “ 每人都可以感觉到，现在比我就职那天安全多了。朝鲜的核威胁不复存在。 ” 可他与金正恩星期三和星期四两天在越南首都河内举行峰会的前夕，并无切实证据显示，双方已经就朝鲜去核的具体条件达成了共识。





特朗普说，他将于星期一早些时候出发前往河内。金正恩已经搭乘装甲列车穿越中国前往越南。





特朗普星期天还称赞他与金正恩之间保持良好的关系。他在推文中说， “ 与金主席的关系很了不起！ ”





特朗普说，金正恩 “ 现在可能比任何其他人都更好地意识到，他领导的国家如果没有核武器，就能很快成为一个世界经济强国。原因是朝鲜的地理位置与人民（和他本人），使其比任何其他国家都更有迅速发展的潜力！ ”





特朗普总统还在推文中说：

“

习近平主席对我和金正恩会面的支持非常有帮助。中国最不愿想见到的就是隔壁出现大规模核武器。中国与俄罗斯在边境地区采取的制裁措施已经很有帮助

”

。（美国之音）

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