俄美又一条约或失效：美可将核弹头数量增加近1倍

外媒援引一位俄罗斯高级外交官的话称，继美国采取行动退出《中导条约》后，又一项俄美核协议面临危险。

据美联社 2 月 7 日报道，俄罗斯外交部副部长谢尔盖 · 里亚布科夫对美国发出指责，称美国拒绝就延长《新削减战略武器条约》进行谈判，表明华盛顿打算让该条约在 2021 年终结。他警告说，挽救这个条约的时间已经不多了。





里亚布科夫说，美国已表现出 “ 不准备或不想 ” 就延长该条约进行实质性谈判。该条约将两国各自部署的核弹头数量限制在 1550 枚以内，部署的导弹和轰炸机限制为 700 件以内。

他指出，美国说它已经改装了 56 枚 “ 三叉戟 ” 潜射洲际弹道导弹和 41 架过去携带核武器的 B-52H 战略轰炸机，用来携带常规武器，但美国拒绝了俄罗斯一再提出的以可查证的方式禁止这些武器变回核武器的请求。

他说： “ 在最坏的情况下，它们可能会携带 1286 枚核弹头。 ” 这意味着美国可以将《新削减战略武器条约》允许部署的核弹头数量增加近一倍。

他说， “ 现在几乎没有时间 ” 来讨论这个问题和其他问题，以使该条约像签署时所设想的那样再延长五年。

里亚布科夫说： “ 这让我们有理由怀疑，我们的美国同行想要避免讨论武器改装和延长该条约的问题，就是要让条约悄悄地到期失效。 ”

里亚布科夫还说，俄罗斯愿意与美国就一项可能的新条约进行谈判，以取代 1987 年的《中导条约》。

路透社指出，俄罗斯已于日前暂停履行《中导条约》。华盛顿此前宣布将于六个月后退出该条约，除非俄罗斯停止美方所称的违反条约的行为，但莫斯科对上述说法予以驳斥。

美国总统特朗普日前说，他希望就建立新的军控条约举行谈判。

里亚布科夫在莫斯科的记者会上说： “ 我们当然注意到特朗普总统的表态所指的可能性，即可以在一间漂亮屋子里签署一项新条约，这项条约还应把其他国家纳入为参与方。我们期望这项提议可以变得具体并落在纸面上或以其他方式 ……”

里亚布科夫说，美国尚未向莫斯科提供任何有关新协议的具体提议。

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