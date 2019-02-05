纽时：美拟以敌对势力为由 禁企业用中资5G

美国纽约时报报道，特朗普政府很快将发布行政命令，以“敌对势力”为由，禁止美国电信公司建设5G网络时使用中国设备，禁令可能在本月底前公布。
美国近来接连出招施压华为等中国电讯设备公司，又多次警告盟友使用或采购中国电讯设备将有安全风险，呼吁对方弃用华为。
纽约时报今天在报道中引述美国官员说，美国总统特朗普已听取了有关这项禁令的汇报，将阻止企业使用来自“敌对势力”的设备。
报道说，这项行政命令已经讨论数月，主要目的是阻止华为等中国电讯设备公司，进入美国第5代无线网络（5G）市场。美国的公司已开始建设5G网络，情报官员越来越担心，将华为和其他中国电讯设备公司包含在美国网络会带来安全风险，可能危及国家安全。
报道说，最近数月一直流传着有关这项行政命令的消息，媒体曾多次预测这项命令即将推出，但每次都被延迟。
有官员说，这项行政命令将有助美国说服其他国家，要求各国采取自己的措施，禁止包括华为在内的中国企业进入各自的5G网络。
报道说，美国政府官员和业内人士预期这项行政命令将于本月宣布，时间是在25至28日于西班牙举行的世界行动通讯大会（Mobile World Congress）之前；但其他知情人士说，美国政府计划在发布这项禁令前，完成与中国的贸易谈判。
报道还引述官员表示，这项行政命令将禁止一大批外国设备，除了华为，也将阻止任何俄罗斯软体进入电信网络，但不会禁止爱立信（Ericsson）或诺基亚（Nokia）等欧洲设备制造商。
有美国官员说，若只封锁华为，将导致资金、人员和技术转移到另一家中国公司。
纽时分析，从商业角度来说，这项禁令对华为和另家陆企中兴的影响可能不大，毕竟AT&T和Verizon等美国大型行动电话营运商，实际上已被禁止从中国供应商购买设备。
华为、中兴等中资公司网络设备在美国的客户，只是一些地区性的小型无线营运商，但这一禁令却具有象征性意义，可能会阻碍华为在关键时刻竞争5G合约的能力。
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